Exparticipante de "Rojo Fama Contrafama": Bárbara Intriago fallece a los 43 años

En horas de este viernes 27 de mayo, medios mexicanos informaron la muerte de la cantante chilena, Bárbara Intriago, participante de la segunda temporada del programa "Rojo Fama Contrafama", emitida en 2003.

Cabe destacar que hace años, Bárbara se encontraba residiendo en Miami, localidad donde comenzó a forjar su carrera como solista. Uno de sus más grandes éxitos profesionales corresponde a la canción principal de la teleserie "Eva la trailera", la cual es interpretada por ella.

Detalles de la muerte

El sitio web El Diario NY, informó que la muerte de Intriago se debió a un cáncer cerebral que padecía, el cual le fue diagnosticado en los últimos años.

La información fue confirmada en un posteo por uno de sus grandes amigos en el país azteca, Erwin Pérez, en su cuenta de Instagram, donde realizó una larga publicación para despedirse de la artista.

Al pie de una foto donde Bárbara aparece sentada sobre una embarcación, Erwin escribió que, "derramo una lágrima por la prematura partida de Bárbara Intriago. Compatriota, compañera de ruta en Miami, cantautora, paradójicamente con una vitalidad arrasadora. Tenía dos niñas pequeñas y un cáncer la derrumbó en el lapso de uno o dos años".

El también cantante agregó que "consuela pensar que en su dolencia fue acompañada y ayudada por varias personas amigas (en Miami los amigos son como familia de uno), me consta de Cynthia Nilson, Vicky Echeverry, María Isabel Saavedra, Angélica Willard, Dániza Tobar. Seguro olvido a varias más".

A modo de cierre, sostuvo "adjunto una foto hermosa que ella misma me envió hace seis meses, donde está justamente con Vicky y Saavedra. En sus textos la Barby me decía ‘ya pasará’ ‘saldré de esto’, pero no se pudo; como se dice en Chile, qué lata".

A comienzos de abril de este 2022, Bárbara había hecho una sentida publicación de una imagen en donde aparece junto a sus dos hijos pequeños.

"Luego de 8 meses de haber tenido que separarnos por obligación y sin opción, una cirugía al cerebro hace 47 días, quimioterapia y radiación simultáneamente en este momento, aquí estoy, en el día más feliz de mi vida, un 3 de abril del 2022 con mis hijos sagrados que Dios me ha devuelto por justicia divina, así sea por momentos hasta que logre pararme firme", indicó de entrada en la publicación.

Bárbara Intriago en "Rojo"

Contó que ese día, sus hijos "se acurrucaron al calor de mamá como solían hacerlo desde que nacieron, se acordaban de la posición, el amor no se olvida, intentaron arrebatarnos hasta eso, pero Dios es inmenso, el vínculo de una madre con sus hijos es omnipotente, el amor es siempre más fuerte y victorioso".

"He resucitado de las cenizas ya más veces de las que podría haber imaginado en este último año, ellos y el amor por la vida me sostienen, puedo decir que mi agradecimiento es mayor a cualquier dolor o circunstancia, gracias por tanto amor. Soy feliz. 3 de abril del 2022", concluyó en dicha publicación, que logró cientos de likes y decenas de mensajes de apoyo de cantautores nacionales.

