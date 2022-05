A 34 años de Necrosis en "Sábado Gigante": La entrevista por la que Don Francisco pidió disculpas tres décadas después

27 may. 2022 - 08:00 hrs.

Uno de los momentos más recordados de "Sábado Gigante" ocurrió el 28 de mayo de 1988, cuando una joven banda de thrash metal chilena, Necrosis, visitó el clásico espacio familiar para presentar su música, lo que dejó totalmente descolocado al icónico conductor del espacio, Mario Kreutzberger, también conocido como Don Francisco.

Mientras tocaba la banda, la cual fue interrumpida en varias ocasiones, el animador comenzó a mover su cabeza de arriba a abajo como lo hacen los metaleros e, incluso, intentó hacer el símbolo de la mano de rock sin éxito, ya que en vez de recrearla, lo que hizo fue el símbolo de la paz, "ridiculizando" al movimiento thrasher.

Un momento que aún está grabado en la memoria de muchos, quienes no saben cómo a una banda de esa índole se le ocurrió presentarse en el espacio, donde las baladas eran la tónica de la sección.

"No éramos delincuentes ni drogadictos"

El vocalista de la ya extinta banda Necrosis, Andrés Marchant, desde el incómodo episodio ha sido reacio a dar entrevistas a los medios de comunicación para abordar esta presentación.

Marchant, que lidera ahora la agrupación Cabrío, ha preferido, en conversaciones con la prensa, hablar exclusivamente de música y proyectos que van en esta línea.

Necrosis en "Sábado Gigante"

No obstante, en 2021, al medio digital "Pasión y Música TV", el cantante explicó cuál fue su motivación para presentarse en "Sábado Gigante" en aquel lejano 1988.

"Salió la idea de ir a hablar de qué eran los thrasher, el thrash metal y todo eso, y nosotros dijimos: 'OK, vamos', porque queríamos demostrar que nuestra movida era exclusivamente música, pasión por la música, una música especial, y que no éramos ni delincuentes, ni drogadictos, ni nada por el estilo", indicó de entrada.

Las burlas y disculpas de Don Francisco

En el espacio, interactuaron con Don Francisco, quien se burló de los movimientos que hacían con su cuerpo, del nombre de la banda e, incluso, de las letras de las canciones.

Andrés, que en ese entonces tenía 17 años, reconoció que no supo cómo abordar la situación, tanto él como los demás integrantes de la banda, y fueron el hazmerreír del programa, lo que provocó su enojo durante años con el programa y el mismísimo Mario Kreutzberger, quien se demoró 30 años en pedirle disculpas por su actitud.

En un programa aniversario de "Sábado Gigante", emitido en 2018, el conductor pidió disculpas por mofarse de la cultura del thrash metal que estos jóvenes, liderados por Andrés Marchant, querían dar a conocer.

"En la improvisación uno cruza el límite y se equivoca y no puede echar pie atrás. Al final, después de haber hecho esta broma, debí haber escuchado esta banda y haber respetado lo que hacían. Me quiero disculpar porque los animadores, hacemos cosas para divertir, no para herir. Pero cebado por el aplauso, por la sonrisa, empujamos más el aplauso, la sonrisa, y dañamos sin darnos cuenta", aseguró.

¿Qué opina Marchant sobre estos dichos? "Las disculpas llegaron 30 años después", fue lo primero que sentenció el cantante, quien pese al tiempo y la tardanza, aseguró que estas fueron aceptadas y que con Kreutzberger "no hay rencores ni nada por el estilo (...) pasó no más y hay que cagarse de la risa".

