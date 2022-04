Le pidieron que negara a su pareja: Douglas revela las "absurdas" exigencias que tuvo durante su carrera musical

11 abr. 2022 - 12:00 hrs.

El cantante chileno Douglas, que hace algunos años vive en Miami, reveló desconocidas e insólitas exigencias que le pidió una discográfica mexicana hace algunos años, cuando trabajaba con ellos.

La revelación llegó luego de una entrevista que el artista dio con Martín Cárcamo, en donde recalcó la importancia que tiene para él la vida en familia, y como el sello musical casi pone en entredicho ese compromiso.

Negar a Ana Sol Romero

"La familia es lo fundamental, es lo más importante que uno tiene y no hay medios tonos eso. Muchas decisiones de mi carrera yo quizá pude estar en una posición aún mejor, pero muchas veces tome la decisión de equilibrar", partió diciendo en la conversación.

Tras eso vino su revelación, revelando que, "nosotros hicimos un disco en México, importante y pagado por Sony México, pero había que conceder muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de inventar romances con algunas actrices que íbamos a hacer un feat (colaboración), o una canción, o algo para hacer noticia... cuando ya estaba comprometido con Ana Sol".

Recordó que la gente de la empresa discográfica le decía, "tú eres cantante masculino, si quieres tener algo, mantenlo en secreto, porque no puedes tener pareja si no las fans se alejan".

Dichas exigencias para él "eran totalmente absurdas", ya que a su juicio lo perjudicaban a él como cantante de música romántica.

"Soy un ser humano que hace música, y que a través de la música quiere conquistar corazones. ¿Cómo voy a vender música romántica si no vivo el romanticismo? Es ridículo, no puedo negar eso, Ana Sol no se merece eso", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos