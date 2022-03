Las últimas fotos de Pamela Anderson de compras tras anunciar su documental en Netflix: Así luce a sus 54 años

En la década de los noventa, Pamela Anderson fue la rubia más popular de la televisión. Su participación en la exitosa serie "Baywatch" la convirtió en una de las actrices del momento, cautivando a millones a nivel mundial.

A los 54 años, la canadiense que se robó cientos de suspiros con su recordado personaje de Casey Jean Parker no ha logrado tener otro éxito en la televisión; y en la vida amorosa, al parecer, tampoco le va muy bien.

El Daily Mail informó que Anderson solicitó en enero el divorcio de su quinto esposo, el exguardaespalda Dan Hayhurst, con quien se casó en diciembre de 2020, en una ceremonia privada que se llevó a cabo en la intimidad de los terrenos de su residencia en la isla de Vancouver, Canadá.

El diario británico reveló también varias imágenes de la actriz durante un paseo en Malibú, California. Pamela Anderson lució relajada luego de tomar un café y disfrutar de comprar en tiendas en la ciudad californiana, donde se hicieron las primeras grabaciones de "Baywatch" y donde actualmente residen sus hijos, Brandon Lee y Dylan Lee, de 24 y 22 años.

Pamela Anderson rocks a sleeveless white dress while on a coffee run in Malibu... weeks after filing for divorce from fifth husband Dan Hayhurst https://t.co/kNxhDS6MVX pic.twitter.com/8mFPZsuMAH