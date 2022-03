La insólita demanda contra Meghan Markle: Su hermana la acusa de fingir que era pobre y que su papá la abandonó

En 2021 Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, dieron una entrevista que causó impacto en el mundo, pero sobre todo estremeció los cimientos de la familia real británica.

La polémica entrevista fue concedida a la famosa periodista estadounidense Oprah Winfrey y ponía en el ojo público situaciones de salud mental y racismo que se deban en el seno de la realeza.

Este 8 de marzo se cumplirá un año de ese histórico momento y tal parece que el impacto no quedó hasta allí. Ahora Samantha Markle, media hermana de la duquesa de Sussex, presentó una demanda en que la acusa de mentir e "inventarse una historia de pobreza falsa".

Todo sobre Meghan Markle

De acuerdo con documentos filtrados al medio TMZ, Samantha Markle, de 57 años, acusa a su media hermana de mentir sobre sus orígenes en la entrevista concedida a la famosa periodista estadounidense, y también a Ellen DeGeneres.

Los documentos señalan que la duquesa se inventó toda una historia de "falsa pobreza" y abandono por parte de su padre. Samatha asegura que es falso que Markle tuvo que trabajar desde los 13 años para financiar sus estudios, cuando en realidad contó con el apoyo de su padre Thomas Markle.

La demandante indica que el padre de Meghan la inscribió en escuelas privadas y también pagó por sus clases de teatro y baile. “Samantha dice que Meghan la está destrozando y difundiendo mentiras descaradas para reforzar la idea de que ha superado a las sanguijuelas de los miembros de la familia”, señala TMZ.

Interesting. Everything #SamanthaMarkle claims on her lawsuit against #Meghan are things SHE's guilty of. I couldn't get past the 2nd page. This is a joke. https://t.co/6XQ1MwUsb4 pic.twitter.com/arNBfqcsBK