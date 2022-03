"Es una masacre innecesaria": Ricardo Montaner hace un llamado a J Balvin y Residente tras su pelea

La polémica entre los cantantes J Balvin y Residente (René Pérez), aún sigue ardiendo en las redes sociales y el puertorriqueño sigue lanzando dardos al colombiano, al punto que hasta Ricardo Montaner intervino en la disputa.

La enemistad entre los artistas se desató cuando J Balvin llamó a boicotear los premios Latin Grammy en septiembre del año pasado, obteniendo una fuerte respuesta de René Pérez, quien comparó la música del colombiano con un carrito de “hot dogs''.

A pesar de que han pasado cinco meses del fuerte enfrentamiento que encendió redes sociales y que muchos pensaran que el tema estaba olvidado, el puertorriqueño revivió el pleito en su última canción con el productor musical argentino Bizarrap.

El rapero lanzó duras frases en una clara referencia al colombiano, a quien trató de ser "falso", "imbécil". "Voy a rebajarme con un bobolón, que le canta a Sponge Bob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reguetón", dice la letra del tema en referencia a la canción de J Balvin sobre Bob Esponja.

Todo sobre J Balvin

Esto dijeron Ricardo Montaner y Alejandro Sanz sobre Residente y J Balvin

Ante esto, el intérprete de “La cima del cielo” escribió un largo hilo en Twitter, donde descargó un sermón hacia la "batalla campal" que mantienen los intérpretes del género urbano a través de las redes sociales.

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, escribió con dureza el reconocido músico.

En el llamado de atención Montaner insiste en que “no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado”. Aunque reconoció que el asunto no es de su incumbencia, dijo: “Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca”.

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

El cantante español Alejandro Sanz también intervino ante el conflicto y, a través de su cuenta en Twitter, escribió un mensaje en una clara referencia al conflicto: “Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”, dijo.

Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz. ✏️ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 3, 2022

El intérprete de “Corazón partío” anteriormente también había tenido una disputa con el colombiano durante un reality show de canto, en el que aseguró que carecía de talento.

Todo sobre Famosos