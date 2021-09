"Tu música es un carrito de hot dog": Residente responde a J Balvin por boicot a los Latin Grammy

Tras la polémica generada por J Balvin y el boicot que lanzó en contra de los Grammy Latinos, René Pérez, mejor conocido como “Residente” del dúo “Calle 13”, decidió salir con unas fuertes declaraciones como respuesta al artista colombiano.

Balvin mostró su descontento por las pocas nominaciones que obtuvo el reguetón a los premios de la Academia Latina de la Grabación, en una jornada en la que Camilo Echeverry fue el más favorecido con 10 postulaciones.

“¡Los que tienen poder en el género, ninguno debería ir! Es decir todos, porque somos un movimiento", dijo Balvin invitando a sabotear la premiación. El intérprete de “In Da Guetto” dijo también que no se valora el estilo urbano y que es “un truco ya aburrido”.

René Pérez responde a J Balvin

René Pérez “Residente”, no guardó silencio alguno ante las declaraciones de J Balvin, y arremetió con contundencia en contra del colombiano, cuestionando su llamado en contra de la premiación a través de un video desde su cuenta de Instagram.

“Estoy perdido, José. Si los Grammys no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 Grammys, yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando. Porque, por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, señaló el boricua.

El cantautor consideró injusto no asistir a la gala y mostró solidaridad con otros artistas nominados por primera vez, como el reguetonero Myke Towers. También cuestionó que no mostrara apoyo a Rubén Blades, nominado también y a quien se le rendirá un homenaje.

“Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, porque a diferencia de ti, escribe sus canciones”, agregó.

“Tu música es como un carrito de hot dog”

Para rematar René Pérez le reclamó a J Balvin que cuando estuvo nominado 13 veces, ahí no pidió hacer nada contra los Grammys, y sin rodeo alguno comparó la música del músico paisa con un carrito de hot dogs.

“Tenías hasta cambio de ropa para cada premio, pero como de las 13 nominaciones te ganaste una sola... Y ahora vuelve el boicot y no sé por qué te molesta tanto, porque según tú haces historia cada quince segundos”, apuntó.

“Tienes que entender José, es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelín. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, remató el puertorriqueño.

Para sorpresa de muchos, Residente eliminó la publicación en su Instagram, pero ya los cibernautas de las redes sociales habían replicado la inesperada y fuerte declaración en contra de Balvin, quien solo atinó a responderle: "Respeto tu opinión".

Todo sobre J Balvin

Todo sobre Famosos