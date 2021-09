J Balvin enseña a bailar a Jimmy Fallon los mismos pasos de los hijos de Shakira

El challenge “In da getto” de J Balvin no conoce límites. El presentador estadounidense Jimmy Fallon tampoco se resistió y bailó al ritmo de la música del colombiano con los mismos pasos que los hijos de Shakira.

A finales de agosto, Milan y Sasha, los hijos de la cantante con el futbolista español Gerard Piqué, viralizaron el baile junto a su madre en Instagram, que el mismo Balvin aplaudió y agradeció en los comentarios.

El artista anunció que comenzará una larga gira en 2022 y, en estos momentos, promociona su nuevo álbum titulado “José”. Según Los Ángeles Times, el tour lo llevará a visitar Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Así bailó J Balvin con Jimmy Fallon

J Balvin estuvo como invitado en el programa “The Tonight Show Starring”, del conocido presentador Jimmy Fallon. En un momento de la entrevista, el conductor le pide al intérprete de género urbano que le enseñe los pasos de “In da Getto”.

Conocido por su estilo irreverente, Fallon preguntó al músico paisa sobre su nueva canción que es tendencia en TikTok. "¿Puedes enseñarme el challenge o puedes enseñarme el baile?", preguntó, a lo que Balvin no puso objeción.

Ambos salieron a bailar ante los millones de televidentes norteamericanos, y con mucha gracia el presentador intentó seguir los pasos del tema, pero no pudo con el ritmo latino de Balvin y todo terminó en carcajadas.

En un momento de la coreografía, se puede ver que ambos mueven los brazos de manera efusiva, tal como lo hicieron los hijos de la intérprete de “Ojos Así”.

Coreografía saca aplausos

El video, que fue compartido por el cantante en sus redes sociales, ya tiene más de un millón y medio de reproducciones y sacó los aplausos y risas entre los seguidores del cantante, quienes inundaron de comentarios la publicación.

“Demasiado top”; “Muy duro”; “Oh, no, no, no hay desaceleración”, fueron parte de los cientos de mensajes dejados en la publicación.

“José”, el nuevo disco de J Balvin, es su quinta producción de estudio, que él mismo define como algo muy personal, de acuerdo a una entrevista que difundió Telemundo. El álbum cuenta con la colaboración de Jhay Cortez, Dua Lipa, Bad Bunny, Khalid, Tokischa, Zion & Lennox, Tainy entre otros.

