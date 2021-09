La hija de Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi ya da sus primeros pasos: Este es el tierno video de Blu Jerusalema

La hija de Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi es una de las bebé más famosas del espectáculo internacional. A través de sus cuentas de Instagram, los famosos padres registran cada uno de los detalles que rodea el crecimiento de la niña, y sus primeros pasos no ha sido la excepción, a solo semanas de celebrar su cumpleaños número 1.

Reconocido por sus bailes virales, el multimillonario no deja de mostrar sus excentricidades, en las que incluye a su primogénita, la pequeña dueña de su mundo y la que le brinda la mayor de las alegrías de sus días.

Desde que el vino al mundo, el 27 de octubre de 2020, las publicaciones de la modelo no solo se centran en su vida como influencer, ahora comparte con sus 5.6 millones de seguidores cómo su pequeña princesa se acerca a su primer aniversario de vida practicando pasito a pasito sus caminatas.

Los primeros pasos de la hija de Sharon Fonseca

La venezolana no deja de afirmar cómo cambió su vida desde que se convirtió en madre. En una de sus últimas publicaciones, Sharon Fonseca hizo delirar de ternura a sus fans al mostrar que su pequeña ya está de pie, aprendiendo a caminar, precisó la revista Hola.

En un breve video de sus “Stories”, la modelo se vio desde la lujosa habitación de Blu Jerusalema en un momento de madre e hija, en el que se apreció claramente a la niña apoyándose en uno de sus andadores de juguete.

“¿Cómo hace el perro?: Guau, guau. ¡Bravo por la niña!”, se le escucha decir a Sharon frente a su hija mientras aplaude por la victoria de verla caminando solita, al soltar el andador. Sobre la foto destacó ese logro y escribió: “Ya unos pasos. Esto nos está ayudando”.

La niña de espaldas a la cámara que la grababa, se veía encantadora y descalza sobre la alfombra, luciendo un conjunto de blusa de estampado floral de cuello redondo con pantalón corto rosa abombachado.

De esa manera, la niña ya emprendió su caminata y para la fiesta de su primer año de vida puede que se vea andando por sus propios pasos.

¿Por qué Blu Jerusalema no sonríe?

La compañera de Gianluca Vacchi también se tomó unos minutos para responder a algunas de las preguntas de sus fans, en la que le consultaban si su hija es “muy seria o no le gustan las cámaras”. A esto, Sharon recalcó que siempre se la hacen, por lo que sonriendo contestó que “es una niña que come, llora, sonríe, pero lo que pasa es que no siempre estoy grabándola”.

Recordó que solo ven 15 segundos de las 24 horas de su hija, en las que no siempre puede fotografiarla o grabarla sonriendo.

En otro video se aprecia un momento de travesura de Blu, y lo perfecto que puede sostenerse sola. En el clip se ve acercándose a un mueble para tomar las gafas de su mamá, y Sharon riendo en su complicidad por el tierno momento.

