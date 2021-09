Sharon Fonseca le hace un romántico tatuaje a Gianluca Vacchi: "Mi corazón siempre estará contigo"

El amor que se tienen Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca quedó grabado para siempre con un romántico tatuaje que plasmó la propia modelo venezolana en la piel del magnate italiano.

La pareja es una de las más admiradas en las redes sociales. Desde que comenzaron su relación en 2018, no dejan de presumir el cariño que se tienen el uno al otro con románticos mensajes.

Esa pasión que sienten Vachi y Fonseca se vio reflejado cuando en octubre del año pasado, la empresaria e influencer dio a luz a su primera hija Blu Jerusalema, una hermosa bebé que se roba los corazones de los seguidores de sus padres.

Así tatuó Sharon Fonseca a Gianluca Vacchi

En un corto video que compartió en su cuenta de Instagram, se puede ver como Sharon Fonseca dibuja un romántico tatuaje sobre la piel de Gianluca Vacchi: un pequeño corazón rojo.

En el clip, se observa a la joven manipulando las herramientas mientras sigue las instrucciones muy de cerca de un tatuador profesional. Al final aparece Vacchi, de 54 años, exhibiendo con orgullo el tatuaje en su pecho.

“Tatué a mi amor... mi corazón siempre estará contigo!”, escribió la madre de Blu Jerusalema en la leyenda de la publicación. El famoso italiano no dudó en responder al halago de su prometida: “Mi corazón será tuyo por siempre”.

“La cara de Gianluca Vacchi”

Los fanáticos de la pareja no tardaron en reaccionar y dejaron miles de comentarios en la publicación de la modelo venezolana. Destacaron la mirada romántica que lucía Gianluca mientras su novia lo tatuaba.

“¡Qué belleza! Que perdure el amor eternamente”; “Qué belleza, me encantó ¡Viva el amor!”, escribieron algunos fans. “Si me vieran así hasta yo me enamoro”; “La cara de Gian cuando Sharon lo estaba tatuando, son unos genios”, añadieron otros internautas. “Pero si ya no tiene sitio para más tatuajes”, dijo otro con humor.

