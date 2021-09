J Balvin arremete contra los Latin Grammys: Fans dicen que "colapsó" por nominaciones de Camilo

El cantante colombiano J Balvin volvió a mostrarse descontento con la Academia Latina de la Grabación por considerar que no concede al reguetón el espacio que merece en sus nominaciones a los Latin Grammys.

El intérprete del género urbano dio su opinión luego de conocerse las nominaciones a los premios, que son lideradas por el también colombiano Camilo, con 10 postulaciones, seguido por el célebre Juan Luis Guerra.

La ceremonia principal de los premios se realizará el próximo 18 de noviembre en Las Vegas y, en esta ocasión, Balvin ha sido nominado en tres categorías: mejor canción del año, mejor canción urbana y mejor interpretación de reguetón, detalló el portal E! online.

J Balvin: “No nos valoran”

Tras conocerse la lista de nominados, J Balvin no demoró en expresarse a través de sus redes sociales y fue enfático al mostrarse en completo desacuerdo.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan”, escribió a través de su cuenta en Twitter. El cantante aseguró que todos los géneros merecen respeto. Sin embargo, cree que el reguetón no es tomado en cuenta a pesar del rating que da a este tipo de eventos.

“Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco está aburrido”, dijo.

Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto ✊(Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE — J BALVIN (@JBALVIN) September 28, 2021

En otro mensaje, el intérprete de “In da Getto” pidió a todos sus colegas del género no asistir a la gala. "¡Los que tienen poder en el género ninguno debería ir! Es decir todos, porque somos un movimiento", indicó.

Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR !! es decir todos porque somos un movimiento . — J BALVIN (@JBALVIN) September 28, 2021

¿Celoso de Camilo?

La furia de J Balvin contrastó con la alegría de otros artistas, como Camilo, quien se mostró feliz ante la cantidad de nominaciones en esta edición de los premios.

“¡Agradecido a tope! ¡Qué viva la diversidad! ¡Busquen dentro de ustedes aquello que es cierto y celébrenlo con amor y con orgullo! ¡Estas nominaciones son testimonio de eso!”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

Camilo acompañó su post con varios videos en los que no puede contener su alegría mientras se desplaza por el aeropuerto y habla con su esposa, Evaluna Montaner, para repetir incrédulo: "¿10?".

“Colapsó por Camilo”

Esto no pasó desapercibido ante los usuarios de las redes sociales, quienes comenzaron a especular sobre las posibles razones que llevaron a J Balvin a arremeter contra la academia de los Grammys.

“Colapsó porque Camilo se llevó 10 nominaciones. Esto me da un alivio al saber que la música bonita y escuchable, la que te llega al alma, hoy ganó”, “Camilo no es santo de mi devoción pero, al menos, no canta groserías”, fueron parte de algunas reacciones de los usuarios.

“Yo apoyo a mi país, pero decir que los Grammys ahora no valen nada sólo porque no tiene las mismas nominaciones que Camilo, eso ya es absurdo y de dolido, así no lo quiera aceptar”, dijo otro.

