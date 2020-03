Un tema crudo, íntimo, que termina con el artista rompiendo en llanto. Así es el nuevo material de René Pérez “Residente” que está conmoviendo las redes sociales.

“René”, posee varios elementos se conjugan en el trabajo “más importante a nivel personal” para el artista ganador de 28 premios Grammy y que sigue su carrera en solitario luego de saltar a la fama con Calle 13.

El tema es un homenaje a su madre, a los recuerdos de infancia, a los amigos muertos y a su barrio. “Residente” resume nostalgia y crudeza al mismo tiempo a lo largo de los 7 minutos con 35 segundos que dura el video.

El video fue grabado en Puerto Rico, con el foco puesto en las esquinas, calles y lugares de Trujillo Alto, donde transcurrió la infancia del artista de 42 años. A su estilo, René ametralla con un río de versos escritos, según reveló, cuando atravesaba por una fuerte depresión.

“Como siempre tuve déficit de atención extremo, cuando pequeño mi mamá me tenía que cantar todo lo que me tenía que estudiar como si fueran canciones para que me las aprendiera”, precisó el rapero en la campaña de expectativa que puso en sus redes sociales.

En su cuenta en Instagram, el rapero escribió: “Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía por qué. Quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema".

En el video aparece su hijo de 6 años, Milo Pérez. Ambos aparecen en un estadio de béisbol, pues uno de los sueños de este artista urbano era ser pelotero profesional.

“A veces se me sube la presión/ tengo miedo a que se caiga el avión/ Quiero ver el cometa “Halley” con mami/ Mi mamá dejó de actuar pa' cuidarnos a los cuatro/ y nos convertimos en su obra de teatro/ a la mitad de mis amigos los mataron/ quiero volver a ser yo/” son algunas de las frases de esta pieza que está dando de qué hablar.

De hecho, el llamado "Rey", Don Omar, le envió un mensaje a Residente vía Twitter luego de ver el video. “Este mensaje es para decirte que tu nuevo tema es lo más duro que he escuchado en muchísimos años”, escribió. "Gracias Don", respondió el rapero.

René Pérez es uno de los artistas del género urbano con mayor preparación académica. Es abogado, licenciado en artes plásticas y tiene un post grado en Bellas Artes en la Universidad de Savannah, Georgia (EE UU). Es considerado en primer intelectual en formar parte del género rap y reggaetón.