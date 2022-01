Conoce la edad, cuántos hijos tiene y la trayectoria artística de Pamela Anderson

Pamela Denise Anderson, de 54 años, la coprotagonista de "Baywatch", o "Guardianes de la Bahía" como se conoció la serie en Latinoamérica, mantiene una larga trayectoria en la pantalla, a lo largo de más de tres décadas bajo los flashes de los paparazzis.

La actriz y modelo nació el 1 de julio de 1967 en Ladysmith, Canadá, producto de la relación de sus padres Carol y Barry Anderson. Pamela fue conocida como la "bebé del centenario", debido a que ese día se celebraban los 100 años de la autonomía de su país respecto del Reino Unido.

Sin embargo, luego se conoció que hubo un bebé que nació dos hora antes que Pamela aquel mismo día.



Te puede interesar "Quedé sin nada": Laura Prieto denuncia que le abrieron su auto y le robaron todos sus documentos

Dejó la farándula por el derecho: Así luce actualmente la recordada modelo Romina Zalazar

Sin una gota de maquillaje: Pamela Anderson reaparece a sus 54 años y luce irreconocible mientras pasea a su mascota

Luego de graduarse en la École Highland Secondary School en 1985, Anderson se fue a vivir a Vancouver, en donde trabajó como instructora de gimnasia. Cuatro años más tarde, Pamela aceptó su primer contrato como modelo luego de asistir a un partido de la Canadian Football League, en donde se la mostró en la pantalla gigante del estadio con una camiseta de la marca de cerveza Labatt.

Ese mismo año, Pamela Anderson llegá por primera vez a posar para la revista Playboy, donde apareció en la portada de octubre, además de ser playmate y aparecer doce veces durante la década del 90 y del 2000.

Inicios como actriz

Con su llegada a Los Ángeles, California, Pamela consiguió algunos papeles esporádicos en series como "Charles in Charge", "Married... with Children" y "Home Improvement". Sin embargo, no llegó a conseguir la fama hasta interpretar su papel de la salvavidas C.J. Parker en la serie televisiva "Baywatch" en 1992.



En septiembre de 1998, Anderson volvió a la televisión con una nueva serie titulada "V.I.P.", que duró hasta el 2002, donde interpretó a Vallery Irons. Dicho papel la ayudó a mostrar sus capacidades como actriz de comedia, y la serie llegó a un total de cuatro temporadas.

El 13 de abril de 2005, Anderson protagonizó una comedia llamada "Stacked", donde encarnaba a una animadora de fiestas que va a trabajar en una librería. Sin embargo, esta fue cancelada en 2006, después de dos temporadas, aunque algunos episodios llegaron a ser emitidos.

En 2006, en la película "Borat!" se menciona mucho a Pamela Anderson, esto debido a que el protagonista quiere raptarla para casarse con ella. La actriz aparece al final de la película y se enfrenta con Borat.

Hijos de Pamela Anderson

Pamela Anderson tiene dos hijos, Dylan Jagger Lee y Brandon Thomas Lee, ambos producto de su relación con el famoso roquero Tommy Lee, de la banda Mötley Crüe, con quien estuvo casada por tres años, luego de haberse conocido por solo 96 horas.

Todo sobre Famosos