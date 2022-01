"Quedé sin nada": Laura Prieto denuncia que le abrieron su auto y le robaron todos sus documentos

La influencer y modelo uruguaya, Laura Prieto, vivió un fin de semana para el olvido, ya que sufrió el robo de sus pertenencias durante el domingo desde su vehículo.

Prieto comentó que todo partió mal, primero porque, al iniciar el día, comenzó viendo "un ratón en la casa y terminamos con que me abrieron el auto y me robaron la cartera con todos mis documentos".

A través de historias de Instagram, la modelo se lamentó con sus seguidores, para darle la noticia a todos sus fans a modo de desahogo.

"Quedé sin nada"

"Una paja todo, más allá de lo material, es que me robaron TODOS MIS DOCUMENTOS, y los extranjeros residentes en Chile sabemos lo leeeento que es sacar todos los papeles otra vez... Quedé sin nada literal, soy N.N. hoy", señaló.

En otro registro, desató toda su ira, señalando que "literalmente me quiero ir a la mie... un rato. La verdad como mina independiente siempre me las he arreglado sola... pero a veces se necesita un poco de apoyo... pero a veces estamos más solos de lo que imaginamos".

"Nunca uso este medio para desahogarme... pero no todo es color de rosa, hay días malos y buenos y muchas veces me dicen que me quieren por mi honestidad y sencillez", cerró.

