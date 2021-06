"Lloré durante tres meses": Viñuela se confiesa tras sufrir millonaria estafa por Alberto Chang

Cuando se destaparon en Chile los casos de estafas piramidales, una de las víctimas más emblemáticas del mundo de la televisión fue el actual conductor de "La hora de jugar" de Mega, José Miguel Viñuela.

El recordado animador de "Mekano", revivió en un programa de Canal 13 el momento exacto del 2016 en que se enteró que, tras invertir su dinero con el especulador financiero, Alberto Chang, perdió toda su plata.

"Lloré durante tres meses"

Viñuela aseguró que, con la estafa, "perdí la liquidez de años de trabajo. Tenía a Diego (uno de sus hijos) de dos meses. Para no estresar a Constanza (su esposa), me levantaba temprano diciendo que tenía una reunión de pega, y salía a caminar cerca del departamento dónde vivíamos. A llorar".

"Lloré durante tres meses hasta que me enteré que la Javiera Suárez tenía cáncer. Ese fue el día en que dimensioné la importancia de la plata en las vidas", agregó el presentador.

El rostro televisivo aseguró que llegó a invertir con Chang luego que se quedara "sin contrato en la tele, y no me llamó nadie, ni los mismos examigos que había tenido en la TV (...) Yo a Chang lo vi dos veces, tenía reuniones con Nicole Soumastre que manejaba todo el imperio de él".

"(A ella) fue la que yo, una semana antes que quedara la debacle, le fui a decir que quiero sacar mi plata, ella me dijo: '¿pero por qué?. A los dos días se cerraron las oficinas y ahí cagué con la liquidez", añadió.

El dolor por la estafa

La estafa tuvo consecuencias psicológicas para él, las cuales reveló que incluso lo llevaron a pensar en quitarse la vida. Esta decisión fue calmada solo por un motivo familiar, revela.

"Pensé dos cosas súper heavy. Uno, si no hubiera tenido hijos probablemente no estaría sentado conversando. Me cuestioné la vida. No soy capaz de levantarme y trabajar 20 años más para esto", contó.

Añadió que "capaz que me hubiera pegado un tiro. Y gracias a Dios, todo es por algo. Tenía a mi hijo y hoy tengo tres más. Y tengo algo que ese hue... (Chang) no va a tener en su vida: amor".

"Y dos, uno siente una rabia tan grande que si lo hubiese tenido al frente y tener la posibilidad de hacerle cualquier cosa, se lo hubiera hecho, siendo bien honesto", aseguró.

Aunque de todas formas, comentó que "la justicia la hacen los tribunales, la hace Dios. Y creo en el karma, y sí creo que tarde o temprano a ese hue... le va a llegar el karma".

