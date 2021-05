A Jorge Zabaleta siempre se le ha caracterizado por tener un pelo abundante, digno de un galán teleseries. Sin embargo, el actor decidió realizar un pequeño retoque a su peculiar peinado.

Para dar a conocer su nuevo look, utilizó Instagram para que sus seguidores opinaran sobre su nuevo peinado, lo que provocó una serie de elogios en los comentarios de su foto.

View this post on Instagram A post shared by Jorge Zabaleta (@zabaletachile)

“Como el vino”

“New look! Jajajajajajajajaja. Antes no me podía cortar el pelo por los personajes. ¡En cambio ahora! Ojo, se vienen los bigotes!”, fue la descripción que Zabaleta agregó en la foto.

Uno de los halagos que más destaca dentro de la casilla de comentarios fue el típico “como el vino”.

Anécdota con Cristián de la Fuente

"¿No fuiste tú el que contó que fuiste a un sauna con Cristián de la Fuente, y que se sacó la toalla y salió una cosa gigantesca?", interpeló Pancho Saavedra a Jorge Zabaleta.

El actor de "Sres. Papis", avergonzado, entre risas negaba la anécdota, aunque después accedió a contar la versión completa de la experiencia que vivió junto a de la Fuente.

"Estábamos en un sauna y fuimos con Felipe Braun, y justo estábamos ahí los 'guatones' tomando sol, con la toalla, y llega Cristián que es impactante", rememoró Zabaleta, mientras con sus manos señalaba cómo era su cuerpo.

“Nos sentimos tan poca cosa”

"(Con Felipe Braun) estábamos con la toallita, que nos daba como cinco vueltas y al otro le quedaba agarrada apenas. Cristián se sienta, se le abre la toalla y se le vio una hue... pero nosotros nos sentimos tan poca cosa, no éramos nada", confesó.

La divertida anécdota causó risas en los usuarios de redes sociales, quienes aplaudieron la honestidad del actor por contar cómo se sintió realmente tras ver en paños menores a Cristián.

