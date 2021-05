Si bien desde hace un tiempo está alejada de la televisión, la actriz y conductora Catalina Palacios es una activa usuaria de redes sociales, donde se mantiene conectada con sus seguidores y fanáticos, a quienes les comparte parte de su día a día en fotos y videos.

Este fin de semana la recordada protagonista de la serie infantil de Mega, "Magi-K", impactó a sus seguidores con una foto al puro estilo de las Kardashian.

Vestida con un enterito, el pelo alisado y lentes de sol, Palacios subió una historia donde aparece posando con dicha vestimenta, señalando: "Me juro mam (sic) estilo #Kardashian".

"Cuando me dan ganas uso ácido hialurónico"

Sus fans repararon, eso sí, en sus labios, puesto que se ven bastante más grandes que los que tenía hace años atrás cuando se hizo conocida en el espectáculo nacional.

Al respecto, a fines de abril ya había aclarado que efectivamente, sí se había sometido a una intervención para rellenar sus labios, tras recibir una decena de comentarios sobre esto.

"He recibido mensajes respecto a mi boca, personas que les gusta, y otras que les gusta pero les molesta, y otras que no. La mayor molestia es respecto a que cuando me dan ganas, uso ácido (hialurónico) en mis labios. Y cuando no, no lo uso, para los que no lo conocen, es lo mismo que usar o no usar maquillaje", señaló en una foto donde aparece posando de primer plano.

Añadió que "cuando me aburra de usarlo, mi boca será exactamente igual que antes, por ahora no creo que me aburra, porque me gusta harto ya que no uso maquillaje, salvo muy pocas excepciones y elijo esto que destaca mis labios y no me preocupo de delinearlos ni aumentarlos con efectos visuales usando maquillaje".

En dicho posteo, la actriz recibió varios mensajes de sus fans quienes aplaudieron su remozado aspecto. "Preciosa", "pasa el dato", "te quedaron armónicos", fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en la publicación.

