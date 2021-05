Muchos de los famosos del espectáculo nacional han preferido mantener en anonimato a sus parejas, debido a que si bien, se exponen en televisión y redes sociales, prefieren mantener algunos aspectos de su vida totalmente en privado.

La actriz Rocío Toscano, recordada por ser la querida "Roxy" en "Verdades Ocultas", es una de esas personas cuya vida amorosa ha mantenido totalmente en reserva, aunque este lunes confirmó que terminó su relación con el padre de sus hijos.

"Estamos separados, pero todo bien, es un súper buen papá. Después de cinco años decidí separarme porque había cosas que no me gustaban. Si seguía con él tenía que vivir en Santiago porque él tiene otro hijo, y no quiero vivir en Santiago", comentó sobre su quiebre amoroso a LUN.

Toscano ha mantenido durante todo este tiempo la identidad de su ahora ex, en completa confidencialidad, nunca revelando abiertamente quién es. Sin embargo, en algunas ocasiones ha dado pistas de quién podría tratarse.

¿Quién es la expareja de Rocío Toscano?

En pleno embarazo de sus mellizos, la intérprete chilena subió unas románticas historias posando al lado de un galán, al cual no etiquetó ni dejó ningún nombre para dar indicios de su identidad.

En una de las imágenes se les puede ver bien cerca, mientras él le hacía cariño en la cabeza. En la otra, aparecen haciendo caras divertidas. Por ello, muchos de sus fans y sitios de prensa lo han sindicado como el hombre con el que estuvo durante media década.

La historia con quien sería su expareja

El hombre que sería el ex de Rocío Toscano

A principios de febrero, días antes de tener a sus mellizos, una página de internet aseguró que la joven se mudó a Estados Unidos debido a que el padre sería un ciudadano de ese país.

Algo que ella no tardó en desmentir, señalando que el padre de sus bebés es de apellido Tapia y nació en la comuna de Ovalle. Asimismo, en la misma entrevista donde detalló que se distanciaron, se conoció que él es padre de un niño de 9 años fruto de una relación anterior.

Rocío desmintiendo que su ex sería estadounidense

Esto es lo poco que se conoce de la expareja de Rocío Toscano, cuya identidad sigue siendo un misterio para muchos de sus seguidores y fanáticos.

