Ingrid Cruz es una de las actrices más destacadas de la televisión. Por estos días, la intérprete se luce en "Demente", donde da vida a la valiente detective Javiera Cáceres.

Un rol que ha sido todo un desafío en su carrera, puesto que es primera vez que le tocó interpretar a una policía que, además, es abiertamente homosexual.

Meganoticias conversó en exclusiva con Ingrid Cruz, quien reveló, entre otras cosas, sus ganas de seguir haciendo papeles de la diversidad sexual.

"Me encantaría hacer un transgénero"

Sobre el reto profesional que significó para ella personificar a Javiera, la actriz señaló que cuando le entregaron el papel se sintió "muy feliz, era un desafío hacer una policía, algo que no había hecho y sabía la preparación fisica que tenía que tener para eso".

Asimismo, reveló que en "Demente" le tocó hacer a su "primera lesbiana", lo cual le "encantó", sobre todo por la edad que representa su personaje, que es una mujer adulta ya resuelta.

Ingrid Cruz en Demente

Un rol que su entorno familiar no juzgó ni cuestionó. "No sentí ningún resquemor, mi hija tiene 14 años y es bastante más 'open mind' que yo, no es tema para nadie, la verdad es que no, ningun tema, ningun rollo, me interesaba a mí solamente que se viera verosímil y representar bien a una parte de la comunidad LGTBIQ+".

Ingrid reconoció que a futuro, le "interesa profundamente" seguir haciendo personajes de la diversidad sexual. "Toda la vida me había tocado hacer heterosexuales, me encanta hacer una lesbiana, me encantaría también hacer un transgénero, me encanta poder abrir ese abanico de colores dentro de la interpretación, me siento muy orgullosa".

¿Cuándo y dónde ver "Demente"?

"Demente" se emite de lunes a jueves a partir de las 22:30 horas, justo después de Meganoticias Prime.

Si te perdiste un capítulo, lo puedes revivir en el canal oficial de Mega en YouTube, donde además podrás encontrar las mejores escenas y adelantos de episodios venideros.

