La conocida actriz chilena Ignacia Allamand, si bien hace algunos años está alejada de las teleseries, en redes sociales es una activa usuaria donde mantiene la comunicación con sus fans.

Este martes sorprendió a sus fanáticos tras subir una imagen en donde aparece sin ningún tipo de maquillaje, retoque digital ni filtro, con una larga dedicatoria.

"Sin retoque. Sin peineta. Sin todo"

A través de Instagram, la rubia intérprete comenzó señalando, "hola hola, ¿cómo están? hoy quise subir una foto sin filtro. Sin maquillaje. Sin retoque. Sin peineta. Sin todo".

Allamand señaló que quiso subir una foto así, para sumarse al movimiento que en redes sociales se ha dado en las últimas semanas por parte de famosos en donde postean fotos "al natural", aunque lo hizo con una comentada reflexión.

"Hay muchos que piensan que el uso de filtros le hace un flaco favor al autoestima y que ayuda a reforzar aún más los estándares de belleza impuestos por la sociedad, como si no fueran lo suficientemente imposibles de alcanzar", complementó.

"Otros, creen que esto no es más que una exageración en una época donde todo ofende, donde solo se puede ser políticamente correcto y extremadamente cuidadoso, porque las sensibilidades están tan a flor de piel que cualquier cosa siempre termina siendo personal para alguien en algún lugar, aunque jamás haya existido la intención de ofender. Yo honestamente me inclino más por el segundo grupo, aunque no lo tengo 100% resuelto", añadió a modo de contraparte.

Luego de seguir ahondando en su punto, Allamand sentenció que ella cree que en realidad no son los filtros los que refuerzan los ideales de belleza, sino las personas. "Somos los primeros en decir 'Que linda' antes de buscar una manera de mostrar nuestro aprecio que no esté vinculada a la apariencia", cerró.

Allamand animó un largo debate en dicha publicación, donde muchos de sus fans adhirieron a su planteamiento, mientras que otros cuestionaron su parecer.

