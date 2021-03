El recordado futbolista Reinaldo "Choro" Navia, tras retirarse del balompié, desde hace tres meses se dedica a la venta de bienes raíces en el negocio de su esposa mexicana, Ileana Rivera.

Ella, quien se dedica dese hace ya varios años al rubro inmobiliario en México, decidió aceptar a su marido en la empresa, quien le ayuda en los temas de difusión de proyectos y también para llegar a nuevos clientes.

"Siempre me llamó la atención el tema de los propiedades. Como futbolista uno está acostumbrado a comprar bienes raíces para nuestro futuro porque no se devalúan, es la mejor inversión en ese sentido. He ido aprendiendo harto de mi mujer", contó Navia a LUN.

DeRivera Inmobiliaria

El negocio fundado por Ileana tiene tres áreas de trabajo. Está el corretaje, "que es cuando tú, como propietario, quieres vender una propiedad o terreno. Nosotros ayudamos a comercializar", comienza contando Ileana.

La segunda se trata de "proyectos especiales que son de preventa. Ese es mi fuerte, preventa a inversionistas. Por lo general son condominios cerrados con lotes o en vertical, es decir, edificios. Cuando apenas va a salir el proyecto pueden invertir con mejores precios y tendrán mejor rentabilidad cuando esté terminado", complementó.

"Y la otra pata del negocio son proyectos de playa, como en Puerto Vallarta, Playa del Carmen o Tulum (México). Son para inversionistas que no van a vivir ahí, sino que lo usan para vacaciones y arrendarlos por plataformas como Airbnb", cuenta la mexicana.

La misión de Reinaldo en el negocio él mismo la cuenta: "La intención es asesorar a gente pública y sobre todo futbolistas. Los bienes no se van a desvalorizar, la plusvalía crece y también sirve para asegurar una renta fija o arriendo a futuro", revela.

"Tengo hartos seguidores en redes sociales y conozco gente de nivel social alto. Entonces puedo ayudar a que nuestros productos sean más vistos", señala Navia, quien se proyecta en el negocio y quiere hacer cursos para aprender más del área.

