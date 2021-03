La actriz Viviana Rodríguez, quien fuera antes del salto temporal María Luisa en "Verdades Ocultas", se emocionó hasta las lágrimas al recordar a la fallecida actriz Carolina Fadic.

Ellas dos fueron compañeras de elenco en las exitosas teleseries de los años 90, "Oro Verde" e "Iorana", donde entablaron una amistad que se prolongó hasta la muerte de Fadic en el 2001.

"Hasta el día de hoy me duele"

En un programa de CHV, Rodríguez se quebró tras ser consultada por el recuerdo de su amiga. "Mi amor de la vida. Lo de la Carola duele, hasta el día de hoy me duele. Hay dolores que no terminan", opinó de entrada.

Asimismo, reveló que ella estaba en Estados Unidos cuando a Fadic le ocurrió el repentino accidente vascular. "Yo quería volver. Estaba muy angustiada", dijo Rodríguez, que además reveló que un director la llamó para darle la noticia y que su amiga la necesitaría a ella para recuperarse.

Sin embargo, a los tres días de la llamada, la situación empeoró para Fadic y ya no había esperanzas de una recuperación. "Me dijo ‘mejor suéltala y déjala partir’. Para mí fue de esos dolores que uno dice ‘cómo se suelta un hermano’. ¿Dónde está en el alma la posibilidad de soltar un hermano? Creo que uno no lo suelta nunca", reflexionó entre lágrimas.

Finalmente, cuando murió Carolina, Viviana no pudo asistir al funeral de ella realizado en Chile, pues si volvía perdería el trabajo que estaba desarrollando en el país norteamericano.

Una decisión que, de acuerdo a sus palabras, le causó un tremendo dolor. "Yo pensaba que ‘no puede ser lo que me está pasando'", confesó.

