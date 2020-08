La cantante Miley Cyrus profundizó en su historial de experiencias sexuales en conversación con el podcast “Call Her Daddy”. Revelando así, con quién fue su primera vez y permitiendo también reflexionar a la artista sobre su pansexualidad.

“Con Liam fue la primera vez que hice de todo, pero la primera vez que hice algo de ese estilo, fue con una chica. Pero con ella nunca pasé de la primera base”, confesó la cantante contando también los diversos tipos de contacto físico que ha tenido y tiene con sus compañeros sentimentales.

Su primera vez

La estrella pop reveló que, el corresponsable de que perdiera la virginidad, el 2009, fue con Liam, a quien conoció durante el rodaje de la comedia romántica The Last Song, con quién mantuvo una relación amorosa algo caótica que finalizó el 2013.

Años más tarde, la pareja decidió darse una segunda oportunidad, luego de que decidiera que ya estaban preparados para un compromiso de larga duración, para luego casarse en diciembre de 2018 con una ceremonia sencilla y discreta.

No obstante, siete meses más tarde, específicamente en agosto del año pasado, el matrimonio protagonizó una de las separaciones más inesperadas y polémicas de los últimos tiempos.

Otras relaciones de Miley

Luego de la dolorosa separación que tuvo con Liam, la cantante tuvo un fugaz romance con la bloguera Kaitlynn Carter, que después de dos meses de su separación, comenzó a salir con Cody Simpson, con quien mantenía una relación de 10 meses hasta el día de hoy.

Sin embargo, según el medio estadounidense TMZ, una fuente cercana a la expareja señaló que Cody y Miley se separaron en estas últimas semanas y por el momento no está claro el motivo de la ruptura.

Lo único que se sabe, es que la ex chica Disney señaló en el mismo medio que no quiere que esto se convierta en un drama y que será normal que la vean con Simpson, pues son buenos amigos desde los 10 años y eso no va a cambiar.