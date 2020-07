Durante la llegada de un nuevo mes, Netflix actualiza su catálogo de contenido agregando películas y series. No obstante, así como añade nuevos programas, también retira producciones cinematográficas con las que finaliza el acuerdo de permanencia dentro de la plataforma.

Para el mes de agosto, el gigante del streaming realizó un pequeño ajuste en sus listas oficiales de eliminación, así lo dio a conocer Kasey Moore, fundador y jefe de edición del sitio especializado What's on Netflix.

Este ajuste consiste en informar el último día de transmisión completa en donde la producción será retirada de su contenido. Es decir, las eliminaciones del 1 de agosto, se enumeran por Netflix para ser eliminado el 31 de julio y así sucesivamente.

Netflix has adjusted their official leaving lists to make the first of the month removals less than they are. According to this months "official" list, 0 titles are leaving on the first.



In reality, over 100 are. https://t.co/f3ovl5psiw