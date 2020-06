¿Qué pasó?

Thalía está promocionando su nuevo tema “Estoy soltera”, que realizó en colaboración con la cantante peruana Leslie Shaw y la colombiana Farina, y para eso ha utilizado el encanto que la caracteriza en sus redes sociales.

La cantante mexicana colgó un par de imágenes en su Instagram, donde aparece luciendo un minivestido de látex rojo que destaca su diminuta cintura, y que sacó reacciones en sus fanáticos.

Las imágenes publicadas por la intérprete de “María la del Barrio”, fueron tomadas durante la grabación del video oficial del tema "Estoy soltera" que fue lanzado hace 5 días siendo un éxito mundial, con más de seis millones de reproducciones en YouTube.

“Nadie que me estrese, nadie que me siga. Si me porto mal yo tengo un santo que me cuida. #EstoySoltera”, escribió Thalía en la leyenda del post, citando parte de la canción.

El origen de la prenda

La prenda de vestir fue confeccionada por la firma norteamericana Venus Prototype, especialista en este tipo de atuendos hechos en latex, y que ha trabajado con renombradas figuras del espectáculo como Kim Kardashian y Cardi B, según la revista Vogue en su versión para México.

Thalía acompañó el vestido con medias de red negras y unos clásicos tacones en color negro, y un maquillaje perfecto para la ocasión.

Redes Sociales

La cantante es muy activa en las redes sociales, solo en Instagram supera los 16 millones de seguidores, donde ha logrado captar un público que siempre está a la espera de sus publicaciones.

La intérprete ha sabido equilibrar en sus redes su faceta profesional, de madre y esposa y cada post que realiza se vuelve viral generando miles de comentarios.

