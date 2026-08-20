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Ministerio de la Mujer en la mira: Gobierno denuncia eventual fraude al fisco por millonaria habilitación de edificio

20 ag. 2026 - 22:31 hrs.

El nuevo edificio del Ministerio de la Mujer está bajo la lupa tras una denuncia por eventual fraude al fisco y negociación incompatible. Su habilitación ya supera los $2.800 millones.

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