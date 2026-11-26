Riiffs Parfums, firma de perfumería originaria de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, lanzó en Chile "Freeze in Flames", una fragancia que combina notas frutales, aromáticas y amaderadas, inspirada en el contraste entre el hielo y el fuego.

La composición del perfume se estructura en tres etapas. Las notas de salida incluyen frambuesa, maracuyá, manzana roja, bergamota de Calabria, menta verde y un acorde de copos de nieve. En su fase intermedia incorpora lavanda, té, menta y salvia, mientras que las notas de fondo corresponden a madera de cedro, almizcle y Amber Xtreme.

Según la compañía, estos últimos componentes aportan un carácter cálido e intenso a la fragancia, en contraste con la frescura de sus notas iniciales.

Riff Parfums y su propuesta de perfumería

Inspirada en la perfumería árabe, Riiffs Parfums busca ampliar su oferta en el mercado nacional mediante composiciones que incorporan distintas familias olfativas. En el caso de "Freeze in Flames", la propuesta se centra en la combinación de aromas frescos y cálidos.

Sanam Goklani, Brand Manager de Riiffs Parfums, se refirió a la propuesta detrás de este lanzamiento: "Con Freeze in Flames buscamos transmitir una experiencia olfativa que sorprenda desde el primer instante, combinando la frescura de notas vibrantes con la intensidad y calidez de acordes más profundos. Esta nueva fragancia refleja nuestra apuesta por propuestas innovadoras, con identidad propia, y nos entusiasma poder acercarla al público chileno".

"Freeze in Flames" está disponible en una presentación de 100 ml. Quienes deseen conocer más detalles sobre el producto pueden ingresar al sitio web: www.productosdelujo.cl.