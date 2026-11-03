Creamfields 2026 agota las entradas del domingo y los "Weekend Tickets": Solo quedan tickets para el sábado 14 de noviembre

Creamfields 2026 se prepara para una nueva edición en Chile, donde reunirá a distintos exponentes de la música electrónica nacional e internacional durante dos jornadas. El festival, que se realizará el 14 y 15 de noviembre en el Club Hípico de Santiago, ya registra una alta demanda de entradas y agotó sus "Weekend Tickets", que permiten asistir ambos días, y los "Day Tickets" correspondientes al domingo 15. Así, quienes aún quieran asistir tienen una última oportunidad, ya que solo quedan entradas diarias para el sábado 14 de noviembre. ¿Qué artistas se presentarán el sábado 14 de noviembre?

La jornada del sábado tendrá una programación distribuida en tres escenarios, con la participación de destacados DJ de la escena electrónica internacional. El Main Stage reunirá a artistas como Hardwell, Boris Brejcha y Lost Frequencies, mientras que el A Stage tendrá presentaciones de Don Diablo, Jonas Blue y Two Friends, entre otros.

El escenario Alternative también tendrá una propuesta propia, con exponentes como Warface, Brennan Heart y The Straikerz.

¿Cómo comprar entradas para el sábado 14 de noviembre?

Las últimas entradas para Creamfields 2026, correspondientes al sábado 14 de noviembre, se pueden adquirir a través de PuntoTicket, con precios que van desde los $96.000 hasta los $120.000. En la plataforma también es posible revisar el detalle de los tickets y toda la información del festival.