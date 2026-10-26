¿Reservar directamente o contar con Turavion?: Claves para gestionar los viajes de tu empresa

[Comunicado de prensa]

Muchas empresas comienzan gestionando sus viajes de negocios desde los mismos portales que usa cualquier viajero: un colaborador busca el vuelo, elige el hotel y paga con una tarjeta corporativa. El modelo funciona mientras los traslados son pocos y simples, pero suele mantenerse por inercia aun cuando la agenda de la empresa ya cambió.

Comparar la reserva directa con el respaldo de una agencia de viajes no pasa solo por encontrar la tarifa más baja. Exige medir el tiempo invertido, la coordinación logística de los equipos y la capacidad de respuesta ante imprevistos. Bajo esta visión consultiva, Agencia de Viajes Turavion evalúa la realidad de cada organización antes de recomendar una estrategia.

¿Cuándo la reserva directa cumple su función?

Desde la mirada consultiva de Turavion, la reserva directa cumple su función cuando se apoya en políticas de viaje establecidas. Si esas políticas están configuradas en la herramienta de reserva, el colaborador puede gestionar su viaje dentro de los parámetros que la empresa definió. Esa base suele ser suficiente en situaciones como estas:

El traslado lo realiza una sola persona en una ruta nacional directa y con fechas fijas, dentro de las opciones que la política ya habilita.

La política contempla tarifas con cambios flexibles y sin penalizaciones elevadas, de modo que un ajuste de agenda no compromete el presupuesto.

No hay reuniones encadenadas ni traslados terrestres que dependan del horario de llegada del vuelo.

Se cumplan o no estas condiciones, Turavion acompaña a la empresa de manera permanente: asesora para definir qué viajes se recomiendan canalizar a través de la agencia y cuáles pueden mantenerse bajo reserva directa, de modo que la decisión siempre se tome con respaldo experto.

El tiempo que no aparece en la reserva

Comprar un vuelo toma minutos. Lo que consume horas es todo lo que rodea a esa compra: comparar condiciones de cambio entre tarifas, revisar que el vuelo llegue antes del check-in, confirmar el traslado al lugar de la reunión y rehacer cada paso cuando el cliente mueve la cita. Ese trabajo suele recaer en asistentes que lo suman a sus funciones.

El volumen tampoco se detiene: la Global Business Travel Association (GBTA) proyecta 64 millones de viajes de trabajo originados en América Latina durante 2026. Ante este volumen, contar con una agencia como Turavion que arme el itinerario completo y valide la coherencia de cada tramo evita que las empresas malgasten horas resolviendo inconsistencias posteriores.

Varios viajeros con un mismo destino

Cuando cinco personas viajan desde ciudades distintas a una misma reunión, la reserva individual genera problemas que no se ven por separado:

Llegadas con horas de diferencia que obligan a algunos a esperar y a otros a entrar a la reunión sin margen para prepararse.

Hoteles distintos para un mismo equipo, con traslados duplicados hacia el mismo punto.

Un cambio en la hora de la reunión que exige modificar cada reserva por separado, con condiciones diferentes en cada caso.

Turavion coordina al grupo como una sola operación: busca horarios de llegada compatibles, sugiere un alojamiento común y ajusta los traslados según la disponibilidad de cada proveedor.

Ante un imprevisto, el contexto pesa tanto como la rapidez

Si un vuelo se reprograma, la aerolínea gestiona su propio tramo; no sabe que el pasajero tiene una presentación a primera hora, una noche de hotel prepagada o un colega esperándolo en destino. En la reserva directa, el viajero debe reconstruir ese panorama y negociar con cada proveedor por separado, muchas veces desde una sala de embarque.

El equipo de Turavion ya conoce el itinerario completo y las prioridades definidas por la empresa. Con esa información, evalúa qué ajustar primero, coordina con los proveedores las alternativas disponibles, sujetas a sus condiciones, e informa al responsable interno para que decida con datos.

Un registro de un mes antes de decidir

Un registro de cuatro semanas, que el equipo de Turavion puede ayudar a interpretar, entrega una base concreta para elegir. Para ello, es clave registrar:

Cuántas personas distintas reservaron viajes y cuántas horas dedicaron a cotizar, modificar y rendir cada uno.

Qué proporción de los traslados involucró más de un tramo, más de un viajero o reuniones encadenadas.

Cuántos cambios hubo después de la compra y cuánto tardó cada uno en resolverse.

Un modelo a la medida de cada operación

Si el registro muestra viajes compuestos, cambios frecuentes y varias personas reservando por su cuenta, la reserva directa ya dejó de ser eficiente. Contar con una agencia de viajes permite combinar ambos modelos con criterio. Agencia de Viajes Turavion acompaña esa transición para que los viajes de negocios tengan un responsable visible cuando la operación lo necesita.