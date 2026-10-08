Lollapalooza Chile 2027 revela su lineup: Travis Scott, Charli XCX y The Killers encabezan el cartel

A través de sus plataformas oficiales, Lollapalooza Chile reveló el lineup de artistas que formarán parte de su edición 2027, que se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O'Higgins, en Santiago.

El evento contará con destacados exponentes internacionales, entre ellos Travis Scott, Charli XCX, The Killers, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C., Sombr y The Prodigy, quienes encabezan el cartel de esta nueva edición.

Además, la programación incluirá a Cage the Elephant, Malcolm Todd, Dominic Fike, Raye, Slayyyter, Lola Young y Adéla, además de TOMORA, proyecto electrónico integrado por Tom Rowlands, miembro de The Chemical Brothers, y la cantante Aurora.

La música chilena también tendrá presencia en esta edición, con el reencuentro de Gondwana y Quique Neira, además de las presentaciones de Francisca Valenzuela, Alex Anwandter, Javiera Mena, Ana Tijoux, Los Tetas, Congreso, Santaferia y Leo Rey, entre otros.

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Entradas

Según informó la organización, los Pases 3 Días General se encuentran disponibles en Preventa 3 a través de Ticketmaster, junto con las modalidades Lolla Lounge y Platinum.

En tanto, la venta de entradas diarias comenzará una vez que se anuncie la distribución de artistas por jornada.