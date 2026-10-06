Cyber Monday 2026: Easy presenta ideas para renovar el comedor y aprovechar el espacio

El comedor es hoy un espacio que cumple distintas funciones dentro del hogar, desde las comidas hasta el trabajo o las reuniones. En este contexto, Easy destaca algunas tendencias y recomendaciones para renovarlo durante el Cyber 2026.

Según explican desde la tienda, los comedores actuales buscan ser más versátiles y adaptarse a las distintas necesidades del hogar. La misma mesa puede funcionar como escritorio durante el día y convertirse en un punto de encuentro para una comida familiar o una reunión con amigos.

A esto se suma, según Easy, el interés por volver a recibir en casa, donde la mesa y los muebles de bar pueden ayudar a crear espacios cómodos para compartir.

Tres tendencias que marcan la temporada

Entre las opciones que destacan desde Easy está el comedor redondo o extensible, especialmente útil para departamentos y espacios más reducidos. Mientras las mesas redondas pueden facilitar la circulación dentro del hogar, los modelos extensibles permiten adaptar el tamaño según la cantidad de personas.

Otra de las tendencias es la búsqueda de una estética cálida y natural, con materiales como la madera, tonos neutros y acabados que permitan combinar fácilmente el comedor con el resto de la decoración. Las sillas tapizadas también aparecen como una alternativa para sumar comodidad.

Los juegos de comedor tipo bar son otra opción disponible, con mesas altas y banquetas, que permiten crear ambientes más informales y modernos, especialmente en cocinas integradas, departamentos o espacios donde cada metro cuenta.

Tres recomendaciones de Easy antes de elegir un comedor

Para quienes están pensando en renovar este espacio durante el Cyber, desde Easy recomiendan considerar algunos aspectos antes de comprar:

El primero es medir el espacio disponible, teniendo en cuenta no solo las dimensiones de la mesa, sino también el espacio necesario para mover las sillas y circular cómodamente.

También es importante pensar en cuántas personas utilizarán el comedor habitualmente y cuántas podrían reunirse en ocasiones especiales. Esto permitirá evaluar si es más conveniente un modelo fijo o extensible.

Finalmente, se debe considerar el material y su resistencia, especialmente si se trata de un mueble de uso diario. La facilidad de limpieza y la durabilidad pueden ser factores relevantes al elegir.

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Una nueva mesa, un juego de sillas o incluso un mueble de bar pueden ser suficientes para darle un nuevo aire al comedor, sin necesidad de transformar por completo el espacio.

Durante este Cyber 2026, Easy ofrece distintas alternativas para renovarlo, con opciones de diferentes estilos, tamaños y precios. Así, es posible encontrar muebles que se adapten a las necesidades de cada hogar y darle un nuevo look a este espacio.