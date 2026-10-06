Cyber 2026: Hites ofrece zapatillas desde $19.990 y descuentos de hasta 60% en la categoría deportiva

En medio de una semana marcada por los descuentos en el marco del Cyber 2026, Hites anunció rebajas de hasta 60% en productos seleccionados de calzado, vestuario y equipamiento deportivo. La oferta incluye alternativas para quienes buscan renovar sus zapatillas o equiparse para realizar actividad física.

Entre las condiciones informadas por la empresa se encuentran zapatillas desde $19.990 y despacho gratuito en compras superiores a $24.990, además de opciones de financiamiento con Tarjeta Hites y entregas rápidas para productos seleccionados.

Cyber 2026 en Hites

La selección de calzado que reúne zapatillas urbanas y de entrenamiento de marcas como Adidas, Puma, Reebok, Skechers y Under Armour, con modelos para actividades deportivas y uso cotidiano.

En el caso de adidas, las rebajas alcanzan hasta un 60% en vestuario y zapatillas seleccionadas, incluyendo opciones para complementar el outfit de entrenamiento o de uso diario.

La categoría de deportes también contempla descuentos de hasta 60% en bicicletas, máquinas de ejercicio y ropa técnica. Incluso, la oferta considera artículos para quienes buscan entrenar en casa y realizar actividades al aire libre.

Opciones de pago y entrega

Según la información entregada por la empresa, quienes compren con Tarjeta Hites podrán pagar hasta en 10 cuotas sin interés, lo que permite distribuir el monto de la compra.

Respecto de la entrega, se anunciaron alternativas de retiro express en tienda en tres horas o recepción al día siguiente para productos seleccionados. Cabe destacar, que la disponibilidad de estas opciones debe revisarse al momento de comprar, de acuerdo con el artículo y la ubicación de destino.

¿Qué considerar antes de comprar durante el Cyber?

Antes de elegir un producto, conviene revisar sus características y las condiciones de la oferta.



En zapatillas y vestuario: confirmar la talla y el uso para el que está diseñado cada modelo.

Definir qué artículos necesitas y establecer un presupuesto antes de comprar.

Revisar el monto final, incluidos los eventuales costos de despacho.

Confirmar los plazos de entrega y las condiciones de pago antes de finalizar el pedido.

Guardar el comprobante de compra y revisar las condiciones de cambio.

El detalle de los productos incluidos en la campaña, sus precios y las alternativas de entrega está disponible en Hites.com.