Mercado Emprende de Cenco Malls celebra 11 años: Conoce los malls en dónde estará hasta el 16 de septiembre

Una nueva edición de Mercado Emprende se realizará durante septiembre en distintos centros comerciales de Cenco Malls. El proyecto, que cumple 11 años, busca visibilizar y potenciar el trabajo de emprendedores de distintos territorios.

Este año, el programa tendrá una novedad: por primera vez llegará a Argentina, sumándose a las actividades que se desarrollarán simultáneamente en Chile, Perú y Colombia entre el 7 y el 16 de septiembre.

Actividades en distintas ciudades

La edición 2026 tendrá como concepto "Sabores y Tradiciones", poniendo en valor la creatividad y las historias detrás de los emprendimientos locales.

En Chile, Mercado Emprende estará presente en la Región Metropolitana y en ciudades como Rancagua, El Belloto, Temuco, Valdivia, Angamos y Osorno, acercando a los visitantes productos representativos de cada localidad.

Apoyando emprendedores desde su creación

Desde su creación, más de 7.000 emprendedores han sido parte de esta plataforma, transformándola en una de las iniciativas de apoyo al desarrollo local más relevantes impulsadas por la compañía.

La iniciativa se desarrolla gracias al trabajo conjunto con más de 20 alianzas público-privadas, entre las cuales se encuentran Comercio Justo, Centros de Negocios Sercotec, HUB Providencia y más. Integrando a organizaciones sociales, municipalidades, centros de negocios, entidades culturales y organismos de fomento productivo, abarcando más de 30 comunas.

A 11 años de su creación, Mercado Emprende busca seguir generando espacios de encuentro entre emprendedores y comunidades, poniendo en valor las historias, productos y tradiciones de cada territorio.