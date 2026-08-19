Festival Bamba 2026: Revisa los pases disponibles y los beneficios de cada uno

El Festival Bamba 2026 se realizará los días 24 y 25 de octubre en el Parque O'Higgins, en Santiago, con más de 20 artistas nacionales e internacionales y diferentes alternativas de entradas para vivir sus dos jornadas.

El evento, creado por Lotus junto a Juanes y Rafael Restrepo, contará con distintos tipos de pases, desde el acceso general hasta alternativas que incorporan zonas exclusivas y servicios adicionales. Pero, ¿qué incluye cada uno y cuáles son sus principales diferencias?

Pase Bamba: acceso general al festival

Todas las entradas permiten disfrutar de la experiencia principal de Bamba, con acceso a sus escenarios y a los diferentes espacios distribuidos en el recinto.

El Pase Bamba corresponde a la alternativa general y permite acceder a los escenarios, además de sectores como Mercado Mestizo, La Cantina, Cocinerías, El Comedor por Lipton Ice Tea, La Plaza, Tiendita y Picnic Bamba.

Esta opción cuenta con valores desde los $96.400 (con cargo incluido) por día en Preventa 1, monto que puede variar dependiendo de la etapa de venta.

Club Bamba: zonas exclusivas y vista preferencial

Para quienes buscan sumar otros beneficios, Club Bamba por Latam Airlines incorpora acceso a zonas exclusivas y una vista preferencial al escenario principal.

El pase también contempla una selección gastronómica especial, restaurantes con reserva, baños premium y guardarropa.

Además, esta categoría incluye acceso a una silla en la Zona Club, ubicada a un costado del escenario Banco de Chile. Estas estarán disponibles por orden de llegada entre los distintos shows.

Terraza Bamba: una experiencia premium

Otra de las alternativas disponibles es La Terraza por Cenco Malls, la categoría premium del festival.

Este pase incluye una terraza elevada con vista VIP al escenario principal, barra libre premium, atención personalizada y otros beneficios exclusivos.

Al igual que Club Bamba, quienes cuenten con esta entrada tendrán acceso a una silla en la Zona Club, sujeta a disponibilidad por orden de llegada.

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¿Hay descuentos para Bamba 2026?

Los clientes de Banco de Chile y Cenco Malls pueden acceder a descuentos de un 20% en los pases diarios o dos días. Los valores pueden variar según la categoría escogida y la etapa de venta.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster. Para conocer más detalles sobre el festival visita festivalbamba.cl.