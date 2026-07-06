Santiago Training Fest 2026: Conoce cómo asistir al festival de adidas que reunirá running, yoga, y referentes nacionales

El próximo 29 de agosto, Parque Ciudad Empresarial será el escenario de una nueva edición de Santiago Training Fest, el festival organizado por adidas que reunirá entrenamiento, deporte y bienestar en una jornada pensada para quienes buscan vivir una experiencia activa.

El encuentro espera convocar a cerca de 3.000 asistentes, quienes podrán recorrer libremente los distintos espacios y participar en las actividades de su interés, explorando diversas disciplinas en un mismo lugar.

Entre las experiencias confirmadas destacan el Run Hyper 5K junto a adidas runners, clases de yoga, BodyAttack y HIIT, además de sesiones lideradas por la entrenadora Cami de la Peña.

La programación también contempla conversaciones con destacados referentes del deporte nacional, como la karateca Valentina Toro, la campeona olímpica Francisca Crovetto y el extenista Nicolás Massú, además de un escenario dedicado a exhibiciones y actividades de Hybrid.

¿Quieres asistir?

Las entradas ya están disponibles en PuntoTicket, con valores desde $18.750 para afiliados a Caja Los Andes y desde $23.000 para público general.

Santiago Training Fest busca reunir a personas apasionadas por el entrenamiento y la vida activa, ofreciendo una instancia para descubrir nuevas disciplinas, desafiar los propios límites y compartir con una comunidad unida por el deporte.