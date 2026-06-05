Amor y Pasta abrirá espacio de experiencias con show íntimo de Kevin Johansen & Liniers

Una propuesta distinta llegará a Santiago para quienes buscan panoramas culturales en formato más cercano. El músico Kevin Johansen y el ilustrador Liniers protagonizarán un espectáculo íntimo y exclusivo que combinará música en vivo, humor, conversación e ilustraciones realizadas en tiempo real.

La experiencia se realizará el próximo jueves 2 de julio en Providencia y marcará el inicio de un nuevo formato de encuentros en la casa de Amor y Pasta, espacio que abrirá sus puertas para este tipo de eventos de aforo reducido. En esta ocasión, la capacidad estará limitada a 200 asistentes.

El show de Kevin Johansen & Liniers es conocido por mezclar canciones, relatos y dibujos proyectados en vivo, en un formato que suele construirse a partir de la improvisación y la interacción con el público. Según detallan desde la organización, la idea es generar un encuentro más cercano, donde las conversaciones y la experiencia compartida formen parte central de la jornada.

La noche comenzará con una recepción que incluirá degustación de vinos, maridaje y un cocktail, para luego dar paso al espectáculo principal, programado para las 20:30 horas.

¿Cuándo y dónde será el evento?

La actividad se realizará el jueves 2 de julio, desde las 19:00 horas, en Casa Amor y Pasta, ubicada en Avenida Italia 830, piso -3, en la comuna de Providencia.

El programa contempla recepción desde las 19:00 horas, degustación y cocktail a partir de las 19:30, y el inicio del show de Kevin Johansen & Liniers a las 20:30 horas. Las entradas estarán disponibles a través del sitio web de la organización y los cupos serán limitados.