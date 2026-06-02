L'Oréal Paris anuncia que siguen vigentes las ofertas presentadas en el Live Shopping by Mega

L'Oréal Paris anuncia que siguen vigentes las ofertas presentadas en el Live Shopping by Mega

El 1 de junio se realizó el Live Shopping de L'Oréal Paris junto a Mega, una transmisión especial que reunió descuentos de hasta un 50% en algunos de los productos más populares de la marca. Para quienes no pudieron conectarse durante el evento, parte de las promociones seguirán disponibles por tiempo limitado.

La actividad, emitida a través de Mega.cl, incluyó ofertas en categorías como skincare, cuidado capilar y maquillaje, además de la presentación de algunos de los lanzamientos más recientes de la marca.

Según informó L'Oréal Paris, los descuentos asociados a la transmisión continuarán vigentes hasta este miércoles a través del sitio web de Preunic.

Lanzamientos destacados en belleza y cuidado personal

Entre las novedades presentadas durante el Live Shopping destacó Glass Skin Liquid Cream, una crema facial inspirada en la tendencia "glass skin", enfocada en aportar hidratación y luminosidad para una apariencia más uniforme y radiante.

En cuidado capilar, la marca presentó productos como Collagen Lifter, desarrollado para reestructurar la fibra capilar, aportando suavidad y cuerpo; y Magic Retouch, una solución temporal pensada para cubrir canas entre coloraciones.

Por su parte, en maquillaje, una de las líneas protagonistas fue LUMI, que incluye productos como bronzer, rubor líquido e iluminadores diseñados para conseguir acabados naturales y luminosos.

Las ofertas anunciadas durante el Live Shopping by Mega estarán disponibles hasta este miércoles en Preunic.cl. En el sitio web, los usuarios podrán revisar los productos participantes, los descuentos vigentes y las condiciones de cada promoción.

 
 
 
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