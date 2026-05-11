Hasta el 17 de mayo: Expo Laborum Online 2026 reúne miles de ofertas laborales para postular de forma remota

La búsqueda de empleo continúa adaptándose a los hábitos digitales de las personas y hoy gran parte de las postulaciones se realizan directamente desde el celular. En ese contexto, ya se encuentra activa la Expo Laborum Online 2026, una feria laboral virtual que estará disponible hasta el 17 de mayo y que busca facilitar el acceso a oportunidades de trabajo en todo Chile.

Bajo el concepto "A un toque de lograrlo", la iniciativa apunta a mostrar cómo los procesos de postulación se han simplificado gracias a las plataformas digitales, permitiendo a los usuarios acceder a ofertas laborales de manera rápida y desde cualquier lugar.

"A un toque de lograrlo"

La feria funciona de manera 100% digital y está disponible las 24 horas del día durante toda la semana. Las personas pueden participar desde cualquier región del país ingresando a Laborum.com o descargando la aplicación de Laborum en sus dispositivos móviles.

Uno de los requisitos para participar es contar con un currículum vitae en la plataforma, ya sea creando uno nuevo o actualizando el ya existente. A partir de eso, los usuarios pueden acceder a miles de oportunidades laborales disponibles en distintas empresas presentes en Chile.