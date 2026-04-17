Mercado Libre lanzó 'Discount Chants' durante partidos de fútbol: Cánticos activaron descuentos en tiempo real

La creatividad de las hinchadas en Chile no es nueva, pero sí sigue encontrando formas de expandirse, incluso más allá de la cancha. Parte esencial de esa identidad son los cánticos, en donde el humor y la cultura popular se mezclan de forma espontánea. Desde ahí surge la idea de Mercado Libre, compañía que lanzó "Discount Chants", una campaña que convierte frases típicas del estadio en descuentos activados en tiempo real.

Las canciones de cancha suelen están cargadas de referencias a objetos cotidianos, como copas, camisetas, cerveza, colchones o vino, todos disponibles dentro del catálogo de Mercado Libre. A partir de esa lógica, la marca instaló carteles digitales en los estadios en donde jugaba la Universidad Católica y Universidad de Chile, sincronizados en tiempo real con los cánticos de la hinchada.

Así, cada vez que se mencionaba un producto en una canción, el sistema activaba automáticamente un cupón de descuento asociado a ese ítem, lo desplegaba en pantalla y lo conectaba directamente con la plataforma de Mercado Libre.

El resultado fue inmediato, durante la activación se agotaron todos los descuentos disponibles.