Copec RallyMobil disputará su segunda fecha en los caminos del Valle del Aconcagua

Tras la definición de la primera fecha en Curicó, el Copec RallyMobil 2026 retoma su calendario con la disputa del Rally de Los Andes, segunda fecha del campeonato que se desarrollará entre el 10 y 12 de abril en los exigentes caminos del Valle del Aconcagua.

La competencia llega marcada por la expectativa que dejó el desenlace en Curicó, en donde Jorge Martínez, Alberto Heller y Gerardo Rosselot protagonizaron uno de los finales más estrechos del inicio de temporada.

Aunque esta será la primera edición bajo el nombre de Rally de Los Andes, el campeonato mantiene una larga historia en la zona. A lo largo de sus 25 temporadas, el Copec RallyMobil ha recorrido estos caminos en distintas versiones como Rally de San Felipe, Santiago, Rinconada o Calle Larga. En años recientes incluso se registraron definiciones como la de 2022, cuando Pedro Heller superó a su hermano Alberto Heller por apenas medio segundo, reflejando el alto nivel competitivo que caracteriza a esta fecha.

Copec RallyMobil en Los Andes

En lo deportivo, el campeonato comienza a tomar forma tras la primera fecha. Jorge Martínez lidera la categoría RC2, seguido de cerca por Alberto Heller y Gerardo Rosselot. En otras series también destacan pilotos como Felipe Padilla, Wilson Ramos y Sebastián Silva.

En tanto, el Campeonato de Equipos, una de las novedades de esta temporada, es encabezado por SAG Rally Team, seguido por CB Tech y Junior Rally Team.

La actividad se desarrollará durante tres jornadas, que combinarán instancias abiertas al público con tramos cronometrados en caminos de alta exigencia técnica. El parque de asistencia estará ubicado en Easy Los Andes, punto neurálgico desde donde se coordinarán las operaciones de los equipos durante todo el fin de semana.

Cronograma Rally de Los Andes 2026

Viernes 10 de abril

Shakedown — 14:00 hrs

Partida estelar — 19:00 hrs

Sábado 11 de abril

PE1 Codelco-Andina 1 (24,83 km) — 09:46 hrs

PE2 Túnel Tres 1 (24,56 km) — 12:09 hrs

PE3 El Chacay 1 (7,34 km) — 12:53 hrs

PE4 El Chacay 2 (7,34 km) — 14:51 hrs

Domingo 12 de abril

PE5 Cuesta Chacabuco 1 (7,34 km) — 10:05 hrs

PE6 Codelco Andina 2 (24,84 km) — 10:41 hrs

PE7 Túnel Tres 2 (24,56 km) — 13:04 hrs

PE8 Cuesta Chacabuco 2 (7,34 km) — 16:14 hrs