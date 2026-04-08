HONOR presentó en Chile su ecosistema tecnológico con foco en autonomía y conectividad

En medio de un despacho en vivo, Meganoticias visitó las oficinas de HONOR en Chile, en donde la marca presentó parte de su ecosistema tecnológico enfocado en rendimiento, autonomía y conectividad entre dispositivos.

Durante la instancia, Camila Antonucci, PR Manager de HONOR Chile, explicó que uno de los focos de la compañía está en el desarrollo de ingeniería de alto rendimiento aplicada a smartphones y tablets. Entre los equipos destacados se encuentra el HONOR Magic8 Lite, un dispositivo diseñado para responder a una de las principales preocupaciones de los usuarios: la duración de la batería. El equipo incorpora una batería de 8.300 mAh, que según la marca puede alcanzar hasta tres días de uso moderado, reduciendo la necesidad de cargar el teléfono con frecuencia durante viajes o trayectos prolongados.

El Magic8 Lite también integra un sistema de gestión energética que optimiza el consumo incluso en condiciones de baja cobertura, lo que permite mantener el funcionamiento estable de aplicaciones clave como sistemas de navegación y mensajería.

De acuerdo con HONOR, este tipo de desarrollo apunta a ofrecer dispositivos capaces de mantener rendimiento y autonomía en distintos escenarios de uso, especialmente durante desplazamientos o jornadas extensas fuera de casa.

Consumo de contenido

El ecosistema se complementa con la HONOR Pad X8b, una tablet orientada al consumo de contenido. El dispositivo incorpora una pantalla con tecnología de atenuación PWM de alta frecuencia, diseñada para reducir el parpadeo y ofrecer una experiencia visual más cómoda.

Además, gracias a la integración con MagicOS, la tablet puede conectarse con el smartphone para compartir contenido o recibir notificaciones de manera fluida.

En términos de resistencia, el HONOR Magic8 Lite cuenta con certificaciones IP68 e IP69K, que acreditan protección frente al polvo y al agua, características que buscan posicionarlo como una alternativa para usuarios que requieren dispositivos durables en distintos contextos de uso.

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