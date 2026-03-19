Enel implementa programa de soluciones de eficiencia energética en 29 viviendas de Independencia

La pérdida de energía en los hogares puede producirse por distintas razones: mala aislación, artefactos eléctricos poco eficientes o el llamado "consumo vampiro", es decir, el gasto de electricidad de equipos que permanecen enchufados aunque no estén en uso.

Frente a esta realidad, existen programas que buscan mejorar la eficiencia energética en las comunidades, mediante intervenciones orientadas a reducir el consumo eléctrico, disminuir riesgos al interior de las viviendas y aliviar el gasto mensual de las familias.

Plan en Independencia

Uno de estos casos se desarrolla en la comuna de Independencia, en colaboración con Enel y la Municipalidad de Independencia, en donde 29 familias fueron incorporadas al programa "Tu Energía Tu Hogar".

Entre las beneficiadas se encuentra Berta Espinoza, vecina de un cité de la comuna, quien relató que, al igual que en muchos hogares, en su vivienda existían problemas en la instalación eléctrica y pérdidas de energía.

Como parte del programa, en su casa se realizaron diversas mejoras, entre ellas el recambio de focos en espacios como el pasillo y el baño, sin embargo, esta no fue la única intervención.

Las mejoras también incluyeron trabajos de aislación en la vivienda, una medida que permite evitar hasta un 30% de desperdicio de energía. A ello se sumaron acciones orientadas a reducir el llamado consumo vampiro, con un ahorro estimado de hasta un 10% en electricidad, además de la incorporación de electrodomésticos eficientes, que pueden disminuir el consumo energético hasta en un 20%.

Todas estas modificaciones fueron financiadas por el programa, por lo que no representaron un costo para Berta y su familia.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, explicó que el trabajo con las familias se desarrolló de manera personalizada.

"Son 29 familias las que son parte de este programa. Se inició con un diagnóstico vivienda por vivienda, para después conversar con cada familia y que ellos eligieran cuál era la solución que necesitaban o cuál era la más importante en su propia casa", indicó.

Desde Enel, la gerente de Sostenibilidad, Montserrat Palomar, señaló que este tipo de iniciativas no sólo buscan generar ahorro energético, sino también contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas.

"Mejorar la infraestructura eléctrica baja los riesgos, mejora la calidad de vida de las familias y también ayuda a que su economía sea más sana y la convivencia entre los vecinos sea más armoniosa", sostuvo.

La ejecutiva agregó que este tipo de proyectos ya se ha desarrollado en otros territorios y que la intención es continuar ampliándolos. "No es la primera vez que hacemos un proyecto como este. Hemos pasado ya por diferentes municipios y diferentes comunas, y la idea es seguir trabajando en esto", afirmó.