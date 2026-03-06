Copec RallyMobil anuncia calendario 2026 con ocho fechas a lo largo de Chile

El campeonato Copec RallyMobil confirmó su calendario oficial para la temporada 2026, que incluirá ocho fechas a lo largo del país y dará inicio a la edición número 26 del principal torneo de rally en Chile.

La competencia se disputará entre marzo y diciembre y recorrerá diversas regiones, desde el Maule hasta la Patagonia. Además, el calendario contempla una nueva edición del WRC Rally Chile Biobío, fecha válida por el Campeonato Mundial de Rally.

Copec RallyMobil 2026

El campeonato comenzará en marzo en Curicó, Región del Maule, en donde se disputará la primera fecha entre el 13 y el 15 de marzo. La jornada también contemplará un homenaje al destacado piloto nacional Francisco "Chaleco" López.

Luego, la caravana del Copec RallyMobil se trasladará a la Región de Valparaíso, en donde se correrá la segunda fecha en Los Andes entre el 10 y el 12 de abril.

La tercera jornada del campeonato se desarrollará entre el 15 y el 17 de mayo en la Región de Atacama, con tramos programados en Atacama y Copiapó.

En junio, el certamen continuará con dos fechas consecutivas en la Región del Biobío. La cuarta se disputará entre el 19 y el 21 de junio en Arauco, mientras que la quinta se realizará entre el 24 y el 26 de junio en Nacimiento y Negrete.

WRC Rally y cierre del campeonato

Uno de los hitos del calendario será la sexta fecha del campeonato, que coincidirá con el WRC Rally Chile Biobío, programado entre el 10 y el 13 de septiembre en la Región del Biobío, instancia que reunirá a algunos de los principales exponentes del rally mundial.

Las últimas jornadas del campeonato se disputarán en el sur y el norte del país. La séptima fecha se correrá entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Coyhaique, en la Región de Aysén.

El cierre de la temporada 2026 está previsto entre el 3 y el 6 de diciembre en La Serena, marcando además el retorno de la Región de Coquimbo al calendario del rally nacional.