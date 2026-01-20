Tenpo se convierte en el primer neobanco de Chile tras obtener licencia bancaria

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) autorizó el funcionamiento de Tenpo Bank, completando así la tercera y última etapa exigida por la normativa vigente para obtener una licencia bancaria. Con esto, la empresa se convierte oficialmente en el primer neobanco del país.

Respaldado por el grupo financiero Credicorp, Tenpo inicia esta nueva etapa con una propuesta que busca ampliar su oferta de productos, sumando soluciones como cuentas corrientes, créditos de consumo y depósitos a plazo, además de los servicios que ya ofrece. Para sus más de 2,5 millones de clientes actuales, el paso al neobanco será gratuito y se podrá realizar de manera simple directamente desde la aplicación.

"Hoy es un día histórico para Tenpo y para el sistema financiero de Chile. Hace aproximadamente 20 años que nuestro país no vivía la creación de un nuevo banco enfocado en personas. No llena de orgullo ser el primer neobanco de Chile, los que nos permitirá construir una oferta financiera más amplia que la que tenemos actualmente. Nuestros nuevos productos tendrán como eje ser simples, seguros, transparentes y accesibles. Aspiramos a ser un referente en innovación financiera, acompañando a las personas en cada etapa de su vida y construyendo confianza a largo plazo", explicó Fernando Araya, CEO y Co-Founder de Tenpo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tenpocl (@tenpocl)

¿Cómo funciona un neobanco?

Los neobancos operan de manera completamente digital, sin sucursales físicas, y basan su funcionamiento en plataformas tecnológicas, lo que les permite desarrollar nuevos productos, gestionar procesos de forma remota y ofrecer servicios financieros a través de canales digitales. A nivel internacional, este modelo comenzó a consolidarse alrededor de 2010, marcando un cambio profundo en la industria financiera.

En Chile existe un único tipo de licencia bancaria, por lo que Tenpo se regirá bajo las mismas condiciones regulatorias que el resto de los bancos del país. Tras obtener esta autorización, la compañía se prepara para iniciar operaciones durante el 2026, teniendo un plazo máximo de un año para comenzar sus actividades, según establece la Ley General de Bancos.

Para más información sobre este nuevo fomato de banco en Chile, puedes ingresar en: www.tenpo.cl/NeoBanco