Bci apuesta por un portafolio sostenible y mayor inclusión financiera: "Impulsar un efecto positivo en la sociedad"
- Por Meganoticias
La urgencia de avanzar hacia economías más limpias ha llevado a que la sostenibilidad se convierta en un eje estratégico para varias industrias, incluyendo la financiera. Los bancos hoy cumplen un rol fundamental al canalizar recursos hacia proyectos capaces de generar impacto ambiental y social tangible.
En este contexto, Bci ha consolidado un portafolio de productos sostenibles. Entre 2022 y 2024, la compañía destinó US$ 1.923 millones para el financiamiento de proyectos sostenibles, superando la meta que se había propuesto originalmente y apoyando proyectos clave para la transición hacia una economía más limpia.
"Estamos comprometidos con impulsar desde el negocio un efecto positivo en la sociedad, integrando y generando impacto económico, social y ambiental, y creando valor para todos nuestros stakeholders: clientes, colaboradores, proveedores, accionistas y la sociedad en general. En ese sentido, trabajamos con una mirada de largo plazo, acompañando a personas, empresas y comunidades en su transición hacia un modelo de crecimiento sostenible", comentó Paola Alvano, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Bci.
Líneas de acción sostenibles
Crédito Hipotecario Verde: Financió más de $80.000 millones en viviendas con criterios de eficiencia energética en 2024.
- Seguro Automotriz Verde: Pensado para vehículos eléctricos e híbridos, impulsando una movilidad más limpia.
- Tarjeta de Crédito Bci: Entrega beneficios en comercios sustentables, incentivando compras con impacto positivo en el planeta.
- Leasing Verde: Para procesos de transformación energética y créditos para proyectos de eficiencia energética, electromovilidad, economía circular y agricultura sostenible.
- Inversiones Sostenibles: A través de Bci Asset Management, ofrece fondos mutuos y portafolios accionarios ESG con rentabilidades atractivas.
De cara al futuro, Bci proyecta un portafolio cada vez más diversificado, con foco en energía limpia, agua, gestión de residuos, electromovilidad y economía circular. También espera presentar soluciones sociales que amplien el acceso financiero para mujeres, jóvenes, adultos mayores y pymes, sectores que consideran clave para el empleo y la productividad del país.
