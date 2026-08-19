La toma de decisiones: El nuevo desafío en la transformación digital y cómo abordarlo

19 ag. 2026 - 15:48 hrs.

La transformación digital está entrando en una nueva etapa. Si antes el foco estaba principalmente en automatizar procesos o incorporar nuevas tecnologías, hoy las organizaciones buscan aprovechar la información que generan para tomar mejores decisiones, aumentar la eficiencia y responder con mayor rapidez a operaciones cada vez más complejas.

Este cambio resulta especialmente relevante en sectores como la minería, energía, infraestructura, puertos y manufactura, donde la productividad, la disponibilidad de los activos y la reducción de riesgos son factores determinantes para mantener la competitividad. En este escenario, la tecnología comienza a tener un papel que va más allá de la automatización.

"Nuestros clientes están enfrentando operaciones cada vez más complejas, donde mejorar la productividad, aumentar la disponibilidad de los activos y anticiparse a las desviaciones es fundamental para mantener la competitividad", señala Mauricio Domcke, Director Natural Resources de SGS.

El desafío actual consiste en pasar de saber qué está ocurriendo dentro de una operación a comprender por qué sucede y, especialmente, qué acciones pueden tomarse antes de que una desviación afecte la continuidad del negocio. Para ello, herramientas como inteligencia artificial, Internet de las Cosas, analítica avanzada, monitoreo remoto, visión computacional y mantenimiento predictivo están adquiriendo mayor protagonismo.

Sin embargo, incorporar tecnología no siempre es suficiente. Uno de los principales desafíos para las empresas es integrar las distintas soluciones y fuentes de información que utilizan, ya que cuando los datos permanecen fragmentados, se dificulta obtener una visión completa de la operación y actuar oportunamente.

En respuesta a este escenario, SGS desarrolló un ecosistema de soluciones digitales que reúne capacidades como inteligencia artificial, monitoreo remoto, analítica avanzada, mantenimiento predictivo, inspecciones digitales, automatización y visión computacional. El objetivo es utilizar estas herramientas para resolver necesidades concretas y generar información confiable y accionable.

"El valor de estas capacidades no está en la tecnología por sí sola, sino en cómo podemos utilizarla para resolver desafíos concretos de nuestros clientes", explica Domcke. La propuesta busca maximizar el uso de la capacidad instalada, mejorar el desempeño de los activos y habilitar decisiones en tiempo real que permitan reducir riesgos.

Esta evolución también permite complementar la experiencia técnica de SGS en áreas como inspección, ensayos, verificación y certificación con herramientas digitales. Así, la información puede transformarse en un elemento estratégico para avanzar hacia operaciones más eficientes, productivas, seguras y sostenibles.

Chile, además, presenta condiciones favorables para este desarrollo debido a la madurez tecnológica de industrias como la minería y a la complejidad de sus operaciones. "Chile tiene una oportunidad especialmente relevante porque cuenta con industrias que enfrentan algunos de los desafíos operacionales más exigentes de la región", destaca Domcke.

En este contexto, durante agosto SGS realizará el Seminario Digital SGS, encuentro que reunirá a representantes de la minería, energía, infraestructura, puertos, manufactura y otros sectores productivos para abordar las tendencias que están redefiniendo la transformación digital y analizar cómo estas herramientas pueden contribuir a mejorar la toma de decisiones y el desempeño de las operaciones.