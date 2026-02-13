Detienen a presunto asesino de profesor de 75 años: Adulto mayor fue apuñalado durante un portonazo en El Bosque

13 feb. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a un hombre por su presunta participación en el crimen de un profesor de 75 años ocurrido el 17 de diciembre de 2025 en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana.

El agresor habría intimidado a la víctima con un cuchillo mientras estacionaba su vehículo frente a su domicilio, con la finalidad de sustraerlo. Ante la resistencia, el individuo lo apuñaló con el arma blanca y se llevó las llaves del automóvil.

El adulto mayor, de nombre Miguel Quiñones, fue auxiliado por vecinos y familiares, siendo trasladado hasta la urgencia del Hospital El Pino, en donde se confirmó su fallecimiento producto de la gravedad de las lesiones.

Testimonio de testigo fue clave

Según la declaración de un testigo que se encontraba con el agresor en una plaza, este lo invitó a cometer el robo, pero él se negó.

Por ello, el detenido habría actuado en solitario, hecho que quedó registrado en las cámaras del sector. Además, el hombre reconoció el color de zapatillas y el jockey con el que estaba vestido el homicida.

Con todos los antecedentes reunidos, se coordinó con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur una orden de detención contra este sujeto, la que fue autorizada por el 11° Juzgado de Garantía de Santiago el pasado 30 de enero.

Es así como este 11 de febrero y durante un procedimiento por amenazas ocurrido en la comuna de San Bernardo, Carabineros de la 62ª Comisaría logró la ubicación de la persona, verificando que mantenía vigente la orden de detención por el delito de homicidio, por lo que se procedió a su arresto.

Detenido tiene amplio prontuario policial

El trabajo investigativo del Departamento OS9 estableció que el imputado corresponde a un hombre chileno, de 31 años, quien tiene antecedentes policiales por hurto, robo por sorpresa, robo con intimidación, robo en lugar habitado y amenazas simples.

El acusado pasó primer control de detención el jueves y quedó en prisión preventiva.