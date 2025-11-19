Alza en todos los combustibles, menos uno: Revisa si sube o baja el precio de la bencina este jueves 20 de noviembre

19 nov. 2025 - 17:11 hrs.

¿Qué pasó?

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó este miércoles 19 de noviembre su Informe Semanal de Precios para Combustibles, en el que informó variaciones en los valores de todos los combustibles, que comienzan a regir este jueves 20 de noviembre de 2025.

¿Subió o bajó la bencina?

De acuerdo a lo publicado por Enap, la variación estimada en el precio de los combustibles para esta semana es:

Bencina de 93 octanos : +$13,1 por litro.

: +$13,1 por litro. Bencina de 97 octanos : +$9,5 por litro.

: +$9,5 por litro. Kerosene (parafina) : +$16,1 por litro.

: +$16,1 por litro. Diésel : +$20,9 por litro.

: +$20,9 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: -$16,1 por litro.

¿Qué dijo Enap?

Desde Enap explican en su informe que una de sus funciones principales es “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

Agregan también que “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

