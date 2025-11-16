Logo Mega

Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 1: Consulta quién gana

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 1 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 1

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 1, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 313 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 1

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 1

  • Ricardo Sanzana (AH).
  • Leonardo Valenzuela (AH).
  • Paulina Saldía (AH).
  • Luis Paredes (FRVS).
  • Luis Malla (PL).
  • Jorge Díaz (DC).
  • Giovanna Calle (PPD).
  • Sandra Flores (PS).
  • Juan Tancara (PH).
  • Ana Carvajal (PH).
  • Roberto Flores (PH).
  • Camilo Jofré (PTR).
  • Óscar Palleres (PPO).
  • Daldym Pinochet (PPO).
  • Rodrigo Cuevas (PDG).
  • Ernesto Plasencia (PDG).
  • Raúl Parada (PDG).
  • Candy Andrade (PDG).
  • Juan Carlos Chinga (RN).
  • Sebastián Huerta (UDI).
  • Aracely Berríos (EVO).
  • Marcelo Zara (PNL).
  • José Lee (PSC).
  • Stephanie Jeldrez (REP).
  • Pollyana Rivera (REP).

