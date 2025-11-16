Resultados elección de diputados 2025 en el Distrito 1: Consulta quién gana
- Por Meganoticias
Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 1 están eligiendo sus representantes en el Congreso.
En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.
La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.
Resultados en el Distrito 1
Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 1, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 313 votos válidos.
Candidatos a diputado por el Distrito 1
Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 1
- Ricardo Sanzana (AH).
- Leonardo Valenzuela (AH).
- Paulina Saldía (AH).
- Luis Paredes (FRVS).
- Luis Malla (PL).
- Jorge Díaz (DC).
- Giovanna Calle (PPD).
- Sandra Flores (PS).
- Juan Tancara (PH).
- Ana Carvajal (PH).
- Roberto Flores (PH).
- Camilo Jofré (PTR).
- Óscar Palleres (PPO).
- Daldym Pinochet (PPO).
- Rodrigo Cuevas (PDG).
- Ernesto Plasencia (PDG).
- Raúl Parada (PDG).
- Candy Andrade (PDG).
- Juan Carlos Chinga (RN).
- Sebastián Huerta (UDI).
- Aracely Berríos (EVO).
- Marcelo Zara (PNL).
- José Lee (PSC).
- Stephanie Jeldrez (REP).
- Pollyana Rivera (REP).
