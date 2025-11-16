16 nov. 2025 - 19:07 hrs.

Luego del cierre de mesas, este domingo 16 de noviembre el Servicio Electoral de Chile (Servel) ha comenzado a entregar los resultados oficiales de la Elecciones de Diputados 2025, donde los habitantes del Distrito 1 están eligiendo sus representantes en el Congreso.

En estos comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, compuesta por 155 escaños.

La elección se realiza en 28 distritos electorales que cubren todo el territorio nacional, y cada distrito elige un número variable de representantes mediante un sistema proporcional, asegurando que el mandato de los diputados sea de cuatro años.

Resultados en el Distrito 1

Conoce los resultados oficiales proporcionados por el Servel en el Distrito 1, actualizados a las 20:30 horas, correspondientes al 5,82% de mesas escrutadas y a 313 votos válidos.

Candidatos a diputado por el Distrito 1

Revisa a continuación la lista de candidatos del Distrito 1

Ricardo Sanzana (AH).

Leonardo Valenzuela (AH).

Paulina Saldía (AH).

Luis Paredes (FRVS).

Luis Malla (PL).

Jorge Díaz (DC).

Giovanna Calle (PPD).

Sandra Flores (PS).

Juan Tancara (PH).

Ana Carvajal (PH).

Roberto Flores (PH).

Camilo Jofré (PTR).

Óscar Palleres (PPO).

Daldym Pinochet (PPO).

Rodrigo Cuevas (PDG).

Ernesto Plasencia (PDG).

Raúl Parada (PDG).

Candy Andrade (PDG).

Juan Carlos Chinga (RN).

Sebastián Huerta (UDI).

Aracely Berríos (EVO).

Marcelo Zara (PNL).

José Lee (PSC).

Stephanie Jeldrez (REP).

Pollyana Rivera (REP).

Si deseas seguir la cobertura completa, revisa aquí todos los Resultados de elecciones 2025.

Todo sobre Elecciones Chile