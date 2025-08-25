Pronostican lluvias: Revisa las zonas en las que caerían precipitaciones este martes

25 ag. 2025 - 06:24 hrs.

¿Qué pasó?

Se espera que se registren precipitaciones en el país durante la jornada de este martes 26 de agosto, de acuerdo al pronóstico del tiempo entregado por la Dirección Meteorológica de Chile. Es específico, se trataría de tres en total regiones en donde se presentaría el fenómeno, incluyendo la zona insular de Valparaíso.

Además, algunas zonas se verían afectadas por vientos, los cuales podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora (km/h).

Lluvia y viento en la zona insular de Valparaíso para este martes 26 de agosto

Según el organismo, en la zona insular de la región de Valparaíso, en Rapa Nui, se presentarían chubascos en la madrugada y mañana del martes, además de vientos de hasta 40 km/h.

Lluvia en la zona sur para este martes 26 de agosto

En la región de Aysén caerían precipitaciones también en la madrugada y en la mañana, mientras que en Magallanes, en el sector de Torres del Paine, el fenómeno se presentaría en horas de la noche.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Santiago este martes 26 de agosto?

De acuerdo a Meteorología, este martes Santiago estará despejado, con una mínima de 3°C y una máxima de 26°C.

Según el reporte del organismo, no se encuentran pronosticadas precipitaciones para los próximos días en la Región Metropolitana.

